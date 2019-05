I FANGENSKAP: 87 hvithvaler og elleve spekkhoggere holdes fanget nær havnebyen Nakhodka, øst i Russland. Bildet er tatt 22. januar 2019. Foto: SERGEI PETROV / AFP

Nesten 100 hvithvaler avventer løslatelse i Russland

87 hvithvaler og elleve spekkhoggere er i ulovlig fangenskap øst i Russland. Dyrene kan trolig ikke slippes fri før i juni.

Det var i oktober at russiske Greenpeace slo alarm om de nesten hundre hvalene som var i ulovlige fangenskap i nærheten av havnebyen Nakhodka, øst i Russland , melder BBC.

Hvalene skal være holdt fanget i små innhegninger som engelsk- og russiskspråklige medier omtaler som «whale jail». Fire russiske selskaper knyttes til den ulovlige fangsten og anklages for brudd på fiskerilovgivningen og for dyremishandling.

Hvalene er trolig fanget i Okhotsk-havet, øst for det russiske fastlandet og nord for den japanske øya Hokkaido. Ifølge russiske Greenpeace skulle de sannsynligvis selges til fornøyelsesparker i Kina.

Kjendis-engasjement

BBC skriver at spekkhoggerne kan selges for flere millioner dollar, mens hvithvalene selges for flere tusen dollar.

I slutten av februar, etter massivt internasjonalt press, beordret russiske myndigheter at de nesten hundre hvalene skulle slippes fri.

Blant dem som engasjerte seg for havdyrene, er filmstjernene Pamela Anderson og Leonardo DiCaprio.

– Eksperter mener at dyrene holdes under uholdbare forhold og må slippes ut i sitt naturlige habitat, uttalte den russiske sikkerhetsmyndigheten FSB ifølge nyhetsbyrået TASS.

PROTEST: Medlemmer av Greenpeace deltok i protesten 2. april mot den ulovlige fangsten av hvithvaler og spekkhoggere øst i Russland. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Greenpeace rapporterte i januar at noen av hvalene hadde skader på huden og finnene. De mistenker at det kan skyldes at de har støtt på isdekket vann.

Frykter hypotermi

Hvalene har vært holdt i små innhegninger og det er fryktet at de kan få hypotermi. Bilder fra anlegget de holdes i, viser at deler av havet rundt innhegningene er isdekket. I det fri svømmer dyrene flere titalls kilometer daglig, og holder dermed varmen.

ANLEGG: Hvalene holdes i flere bassenger.

Havisen gjør imidlertid også at planene om å slippe hvalene fri må utsettes – kanskje helt fram til juni.

– Ekspertene tilråder at hvalene bør slippes ut i omtrent samme område som de ble fanget. Dokumentasjonen tyder på at de ble fanget i Okhotsk-havet. Isen der kommer rett og slett ikke til å la oss gjennomføre planene før i juni, sa Vjatsjeslav Bizikov, direktør ved det føderale forskningsinstituttet for fiskeri og havbruk, torsdag, ifølge TASS.

Han opplyser at dyrene er i god nok form til å slippes ut i havet. To hvithvaler har noen helseproblemer og en spekkhogger har en knekt tann.

Tre hvithvaler og en spekkhogger er forsvunnet fra anlegget som har holdt dem i ulovlig fangenskap.

