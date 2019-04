NÆRE ALLIERTE: Carl I. Hagen sier at Ulf Leirsteins utmeldelse fra Frp er «veldig trist». Her er de på vei til NHOs årsmiddag i 2009. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Carl I. Hagen beklager utmeldelsen: Skylder på mediene

Frps eks-formann Carl I. Hagen ber mediene slutte å forfølge sentrale politikere med gamle #metoo-saker. Han mener at gjentagelsene ødelegger liv og politiske karrierer.

Han er lei seg for at Ulf Leirstein fredag morgen meldte seg ut av Frp, og at han dermed forlater partiets stortingsgruppe.

– Jeg synes det er veldig trist. Ulf har gjort en kjempejobb for Frp i 30 år, sier Hagen til VG fredag.

Utmeldelsen faller i tid sammen med et nytt varsel som Frps organisasjonsutvalg har mottatt mot Leirstein.

«Hendelsene varselet dreier seg om er fra samme tidsperiode som de tidligere varslene på Leirstein, og ligger 7–8 år tilbake i tid. Vi registrerer at Leirstein i dag har valgt å melde seg ut av Fremskrittspartiet. Organisasjonsutvalget behandler bare saker som omhandler partimedlemmer», skriver leder for organisasjonsutvalget, Alf Erik Andersen, i en tekstmelding til VG.

Giske og Leirstein i samme båt

– Det er mange som bør gå i seg selv nå, inkludert dere i mediene, som Trond Giske sa i går, sier Carl I. Hagen til VG.

Hagen møter nå som vararepresentant på Stortinget fra Oslo Frp, for sykmeldte Mazyar Keshvari (Frp) som er under etterforskning, siktet for bedrageri.

Frps tidligere formann gir uttrykk for at Leirstein og Trond Giske, Aps tidligere nestleder, står i samme situasjon, under et sterkt offentlig trykk etter å ha blitt «straffet» av sine partier etter varsler om brudd på partienes retningslinjer mot seksuell trakassering:

– Jeg tror mediene undervurderer effekten av den uthengingen de har bedrevet etter #metoo-kampanjen, med gamle saker, sier Frp-nestoren.

Gamle saker opp igjen

– Syv-åtte-ti-tolv år gamle saker kommer opp igjen nå i en helt annen atmosfære, så skal man henges ut for ting som i gamle dager ble sett på som helt normalt, eller kanskje litt over streken. Nå ødelegger man liv og politiske karrierer, ved stadig å omtale disse sakene: Trond Giske for eldgamle forhold, og forhold som Ulf Leirstein har beklaget igjen og igjen, og som ligger langt tilbake i tid. Dette synes jeg er bare trist, sier Hagen.

Han legger til at også Frps Terje Søviknes, som er innstilt som ny nestleder i Frp etter Kjetil Solvik OIsen foran partiets landsmøte neste helg, er blitt utsatt for det samme som Leirstein og Giske.

Født inn i partiet

Carl I. Hagens nære allianse med Ulf Leirstein går tilbake til midten av 90-tallet:

– Han er jo født inn i partiet og vokst opp med partiet, hans mot var på førsteplass for Frp i Østfold før han. Han var også en slags redningsmann for Fremskrittspartiets ungdom da FpU vedtok å nedlegge seg selv. Da ble han valgt av sentralstyret som ny leder allerede samme ettermiddag, og han reetablerte FpU, forteller Hagen.

Kritisk til regjeringssamarbeid

Ulf Leirstein har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

Men på Facebook har Leirstein gitt to begrunnelser for utmeldelsen: Han forlater partier dels av hensyn til familien for å skjerme dem og seg selv. Men han kommer også med sterk kritikk mot Frps manglende profil i regjeringssamarbeidet.

Hagen sier at han også forstår den politiske delen av Leirsteins begrunnelse:

– Han setter søkelyset på det som er en politisk belastning for alle, som de fleste i partiet kjenner. Velgerne ser ikke helt at den politikken som regjeringen fører er et kompromiss mellom fire partier, hvor vi har noen vinnersaker, men også noen veldig tydelige tapersaker hvor bompengesaken er den verste, sier han.

– Støtter du Leirsteins kritikk?

– La meg si det slik: Jeg har ingen planer om å melde meg ut. Men det er slitsomt å få masse kjeft for en politikk som alle de andre partiene står for, Frp er det eneste partiet som ikke vil ha bompenger. Så får vi kjeften.

– Kan man vente flere utmeldelser med samme politiske begrunnelse?

– Nei, jeg tror ikke det får noen praktisk betydning for andre i partiet, sier Carl I. Hagen.

