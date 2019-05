LEDIGE ELBILER: Fire av fem elbiler som universitetsansatte kan låne gratis, sto ledige på p-plassen i Problemveien på Blindern sist onsdag. Foto: Trond Solberg, VG

UiO-ansatte kan låne elbiler gratis – foretrekker taxi

Siden 2016 har Universitetet i Oslo brukt 570.000 kroner på utlån av elbil til sine ansatte. Det tilsvarer en tidel av universitetets taxikort-utgifter i samme periode.

«Vær miljøbevisst og slipp reiseregning. Bruk elbil istedenfor taxi», står det på UiOs infoside om elbil-ordningen.

Selskapet «Move about» organiserer universitetets elbil-pool, som har eksistert siden 2009. Alle ansatte ved universitetet kan låne elbil gratis til arbeidsrelatert bruk, og fakturaene går direkte til UiO.

Men særlig populær er ikke ordningen.

Siden 2016 har Universitetet i Oslos elbil-ordning kostet cirka 570.000 kroner.

I samme periode ble taxikortene som ledere og professorer ved UiO disponerer, dratt for over fem millioner kroner, viser tall VG har fått innsyn i.

Samtidig tok UiO-professor Nils Christian Stenseth drosje for over en halv million kroner på universitetets regning ved å dra sitt taxikort, slik VG har omtalt tidligere.

Hemmelig tilbud?

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen sier til VG at UiO er fornøyd med en «positiv utvikling» i bruk av elbil.

– Men vi mistenker at det ikke er mange nok som kjenner til denne muligheten, sier han.

VIL KUTTE TAXIKJØRING: Direktør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo foretrekker at flere ansatte benytter seg av elbilordningen enn å ta taxi. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Nesten det samme sa daværende rektor Ole Petter Ottersen til universitetets eget organ, Uniforum, for over fire år siden. Nettstedet sjekket den gratis elbil-bruken ved landets største universitet i januar 2015.

– Jeg tror det handler om at ordningen er lite kjent blant de ansatte, sa Ottersen den gang.

Elbil vs. taxikort Elbil-utgifter: 2016: 218.807 2017: 156.657, 50 2018: 167. 508, 50 2019: 26.938, 25 Total: 569 911, 25 Taxikort-utgifter: 2016: 1.723.457, 15 2017: 1.827.563, 85 2018: 1.424.272, 00 2019: 191.765, 05 Total: 5.167.058, 05 (Kilde: Universitetet i Oslo) Vis mer vg-expand-down

Han tok også selvkritikk på at han selv aldri hadde brukt ordningen til tross for egne oppfordringer til de ansatte om å bruke elbilordningen.

– Nei, hva kan jeg si. Alle i Lucy Smiths hus (administrasjonen journ. anmerkn.) burde bruke disse bilene mer, og ledere bør gå foran med et godt eksempel. Jeg burde også ha benyttet elbilene mer, sa Ottersen for fire år siden.

FORETREKKER TAXI: Mangeårig professor ved Universitetet i Oslo, Nils Christian Stenseth er en av mange ansatte på utdanningsinstitusjonen som helst velger taxi. På bildet har han akkurat forlatt drosjen for å møte VG til intervju tidligere i år. Foto: Gisle Oddstad, VG

Oversikten som VG har fått ut fra UiO, viser at 506 av universitetets 6000 ansatte har registrert seg som brukere av elbil-poolen ved utgangen av 2018.

Men beskjedne 327 turer ble reservert av brukere i fjor, knapt en tur om dagen om vi legger hele kalenderåret til grunn.

– For liten bruk

– Har ordningen ført til mindre bruk av taxi, universitetsdirektør Benjaminsen?

– Foreløpig er bruken av elbil for liten til at vi kan si noe klart om dette. Men vi kan gå ut fra at en del av elbil-bruken erstatter taxi, privatbil og kollektiv, svarer han.

– Er elbil-ordningen noe dere spesielt nevner for dem som har taxikort, særlig nå som dere gjennomgår taxikort-ordningen?

– Vi har lagt til rette for ordningen og betaler for den. Vi hadde en intens markedsføring ved oppstart og rundt 2014, men har ikke prioritert kampanjer etter dette. Det ligger informasjon om tilbudet på våre nettsider for ansatte og administrasjonen ved fakulteter, museer og institutter er informert om at ordningen finnes, svarer Benjaminsen.

FAST PLASS: Sentralt plassert på campus på Blindern har tre E-Golfer, en BMW og en liten VW E-Up fast plass til gratis bruk for universitetets ansatte. Onsdag etter lunsj var bare en av bilene borte fra sin faste plass. Foto: Trond Solberg, VG

Han legger til at elbil-ordningen nå bli evaluert i forbindelse med en såkalt mobilitetsplan og videre utvikling av campus.

UiOs utgifter til elbil-ordningen utgjør en brøkdel, nærmere bestemt ca. 10 prosent av utgiftene som universitetet har hatt på taxikort til utvalgte ansatte.

Sammenlignet med professor Nils Christian Stenseth, som dro taxikortet for en samlet sum på ca. 512.000 kroner på i underkant av tre år, har Universitetet totalt blitt fakturert for 570.000 kroner for ansattes elbilbruk på i overkant av tre år.

«Vær miljøbevisst og slipp reiseregning. Bruk elbil istedenfor taxi», står det på nettsiden for elbil-ordningen.

– Hva tenker dere om dette når dere ser tallene over?

– Vi ønsker at enda flere skal bruke denne i stedet for taxi – og vi vil informere mer om dette tilbudet fremover, svarer Benjaminsen.

Fem elbiler er av utleiefirmaet Move about stilt til gratis disposisjon på en egen parkeringsplass i Problemveien på Blindern.

Da VG oppsøkte parkerings- og ladeplassen sist uke, sto fire av fem elbiler parkert der.

Publisert: 02.05.19 kl. 09:36