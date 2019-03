STORM OG STORMFLO: Det er ventet høye bølger kombinert med stormflo på inntil 70 cm over normal vannstand når stormen slår inn over Nordland og Trøndelag lørdag. Foto: Tomm W. Christiansen

Stormvarsel: Advarer mot orkan i fjellet, stormflo og høye bølger

Store deler av landet stålsetter seg nå mot en av vinterens sterkeste stormer. Det er lørdag varslet full til sterk storm ved kysten, orkan i fjellet – inntil 70 cm stormflo, høye bølger – og tordenvær.

– Stormen ser ut til å komme slik prognosene har vist de siste dagene. Den sterkeste vinden vil komme inn mot Møre, Trøndelag og Nordland nord til Bodø, forklarer statsmeteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Flere farevarsler

Det er utarbeidet farevarsel gult nivå for kraftig vind og vindkast på kysten, og farevarsel oransje nivå for høy vannstand på grunn av intenst lavtrykk og vindtrykket inn mot land – såkalt stormflo.

STORMFLO: Slik vil vannstanden stige over normalt tidevannsnivå under stormen lørdag, med inntil 70 i Nordland. Foto: Kart: DNMI

– Den høye vannstanden skjer i kombinasjon med høye bølger rett inn mot kysten. I Nordland er det ventet vannstand på 50–70 cm høyere enn det tidevannstabellen viser, og i Trøndelag er det ventet 50–60 cm over tidevannstabellen, sier Svanevik.

Mye snø og mye regn

Det er også ventet ganske store nedbørsmengder – fra 70 til 100 mm på ett døgn – særlig i Nordland.

– Nedbøren vil variere sterkt, det vil si at i perioder i natt vil det være såpass mildt i vinden at nedbøren vil falle som regn helt opp til 800 meter. Men utpå lørdagen vil snøgrensen synke til 200–400 meter. Det betyr at det ikke er noen god idé å være ute til fjells dette døgnet, advarer Svanevik.

UVÆR I FJELLET: Slik kan det se ut når det er storm i fjellet. Bildet er tatt under Femundsløpet i 2015, da det blåste storm. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Ifølge meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo kan uværet også gi torden og haglbyger, særlig inn mot Vestlandet.

– Vi har et vindfelt som går helt fra Grønland og inn mot kysten, og det kan gi en slik vintertorden med hagl når den kalde luften presses til værs av fjellene, forklarer han.

Ekte snøstorm

Meteorologisk institutt har også gått ut med farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. Her er det ventet ekte norsk snøstorm, det vil si: Snø og vind av storms styrke:

– Vi kan vente inntil liten storm og en god del snø i fjellet i Sør-Norge, noe som betyr tøffe forhold, sier hun.

– Dette er en skummel kombinasjon, skriver Meteorologisk institutt på sin Twitter-konto @meteorologene, som varsler vanskelige kjøreforhold i fjellet fra fredag kveld til søndag.

Også på Østlandet vil uværet merkes, men da helst i form av kraftige vindkast – som kan komme opp i over 70 km/t – eller på linje med sterk kulings styrke.

