SMITTEUTBRUDD: To barneskoler i Lillestrøm og Lørenskog kommune har avdekket et smitteutbrudd av coronaviruset. Bildet er ikke fra en av skolene, men et illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Økt smitte i to kommuner: − Folk glemmer at vi står i en pandemi

Lillestrøm og Lørenskog er de eneste kommunene i Norge hvor smittetallene viser en stigende trend. På barneskoler i begge kommunene er det avdekket smitteutbrudd.

Smittespredningen av coronaviruset er fortsatt på et lavt nivå i Norge, oppsummerer Folkehelseinstituttet (FHI) i ukerapporten for uke 25.

Fredag er det registrert 8 828 smittetilfeller og 249 dødsfall knyttes til viruset.







Ifølge VGs beregninger er det nå kun to kommuner i Norge hvor smittetallene viser en stigende trend – begge i Viken fylke:

I Lørenskog har påvist smitte økt med 333 prosent de siste to ukene, og de har et snitt på over én ny smittet hver dag siste syv dager.

I Lillestrøm har påvist smitte økt med over 150 prosent de siste to ukene, og de har et snitt på over to nye smittede hver dag siste syv dager.

I resterende kommuner er smitten omtrent som før. Det er ingen kommuner hvor påvist smitte synker, viser VGs analyse av tallene frem til 26. juni:

Smitteutbrudd på barneskoler

Torsdag kveld opplyser Lørenskog kommune på deres nettsider at det er blitt avdekket et smitteutbrudd ved Solheim skole.

Kommunikasjonssjef Bettina Thorvik opplyser til VG fredag at det er påvist åtte smittetilfeller ved barneskolen.

– Det er både barn og voksne som er registrert smittet, sier Thorvik og vil ikke gi ytterligere informasjon om de smittede.

Kommunen presiserer at ingen så langt er blitt alvorlige syke, men at de iverksetter omfattende tiltak for å stoppe smittespredningen.

SFO er blitt stengt og det gjennomføres nå utbredt testing.

Også på Sagdalen skole på Strømmen i Lillestrøm er flere ansatte og elever smittet av coronaviruset, opplyser kommunen på deres nettsider fredag.

«Det er i skrivende stund syv positive personer. Barn og ansatte testes nå bredt, og vi kan derfor ikke utelukke at det vil komme flere positive», opplyser kommunen.

Skolen har tatt sommerferie, men fra og med fredag stenger også SFO for sommeren.

– Vi er innstilt på å teste bredt – også ved milde symptomer. Flere av barna testes i dag, sier kommuneoverlege Bettina C. Fossberg.

– Grunnleggende smittevernregler ikke overholdt

Kommuneoverlege Randi Mjøen i Lørenskog forklarer økningen i registrerte smittetilfeller med at folk ikke har fulgt smittevernreglene godt nok.

– Det er ikke uventet at det kommer noen flere positive når samfunnet har åpnet mer opp. Samtidig ser vi at folk ikke forholder seg til smittevernreglene like godt som før. Rundt halvparten av de nye tilfellene er nærkontakter og ikke uventet positive, skriver Mjøen i en e-post til VG.

Hun opplyser at kommunen hadde ingen nye tilfeller et par uker i slutten av mai. Men fra begynnelsen av juni til i dag har Lørenskog hatt over 20 nye tilfeller.

– Ut fra det vi vet om de positive i dag, er det ikke stor bekymring for et større utbrudd, likevel følges situasjonen tett. Det foretas smitteoppsporing rundt de positive med utstrakt testing, opplyser kommuneoverlegen.

Også kommuneoverlege Fossberg i Lillestrøm kommune forklarer økningen med at folk har glemt situasjonen Norge står i.

– Årsaken til økt smitte er at en eller flere av de tre grunnleggende smittevernreglene ikke er overholdt: Hold deg hjemme hvis du er syk, ha god håndhygiene, og hold avstand. Norge åpner opp, og folk synes i økende grad å glemme at vi fortsatt står i en pandemi, skriver Fossberg i en e-post til VG.

Hun skriver videre at de er bekymret over at tallene stiger, og at de følger situasjonen nøye.

– Kommunen har økt testingen av innbyggere, i tråd med nasjonale anbefalinger, og tester nå i snitt over 50 innbyggere hver dag. Vi har gjennomført smitteoppsporing på alle de positive tilfellene, og har kontroll på hvor smitten kommer fra, opplyser Fossberg.

Publisert: 26.06.20 kl. 17:37

Coronaviruset Lillestrøm Lørenskog

