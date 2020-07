VINTERLIG: Soldater fra US Marines landet på Værnes en vinterdag i januar 2017. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Forsvarsministeren varslet: Færre amerikanske soldater i Norge

USA vil redusere US Marines’ fotavtrykk i Trøndelag og Indre Troms mellom de store øvelsene. Den beskjeden fikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fra sin amerikanske kollega Mark Esper mandag.

– Amerikanernes nærvær blir mer dynamisk i fremtiden, sier den norske forsvarsministeren til VG etter samtalen.

De siste årene har det vært om lag 350 soldater fra US Marines på Værnes i Trøndelag, og omtrent samme antall i Indre Troms med base på Setermoen. USA har rotert disse soldatene mellom ulike baser i Europa.

– Det kan bli både et lavere og et høyere antall enn de 700 soldatene fra US Marines, som har rotert inn og ut de siste årene. Under store øvelser kan det blir mer personell, men i periodene imellom vil det være færre her, sier Bakke-Jensen til VG.

De to forsvarsministrene snakket sammen i telefonen mandag.

– De har vært veldig godt fornøyd med vintertreningen i Norge, sier Bakke-Jensen.

I SAMTALE: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde telefonmøte med sin amerikanske kollega Mark Esper mandag. Foto: Mattis Sandblad/ VG

Takket Norge

– De diskutere en rekke forsvarsaker, inkludert byrdefordeling, viktigheten av høy beredskap, og måter å styrke det bilaterale forholdet. Forsvarsministeren uttrykte også takknemlighet til Norge for å fortsette å være vert for roterende styrker fra US Marines,for trening i kaldt vær, skriver det amerikanske Forsvarsdepartementet Pentagon i en pressemelding.

– Har Esper varslet noen reduksjon av sine forhåndslagre i Norge?

– Det har han ikke snakket med meg om, sier Bakke-Jensen.

Bakke-Jensen og Esper diskuterte også sikkerhetssituasjonen i nordområdene og forholdet til Russland.

Som VG har rapportert om de siste dagene, sendte USA flere marinefartøyer på øvelse til Barentshavet i mai, i en øvelse som Norge ikke deltok i.

Var invitert

Ifølge Forsvarets operative sjef, generalløytnant Rune Jakobsen, ønsker ikke Norge å delta i øvelser med allierte land utenfor Russlands ubåtbaser på Kola, fordi det bidrar det til høyere spenning.

– Vi var invitert til deler av øvelsen. Men våre fartøyer var opptatt med andre øvelser på det tidspunktet. Derfor takket vi nei, sier Bakke-Jensen.

Avskrekking og beroligelse

Han avviser at det er noen konflikt mellom allierte i synet på slike øvelser:

– Det er riktig som Rune (Jakobsen) sier, at vi skal være til stede i langt øst, med fly og skip på vegne av NATO. fordi vi behersker både avskrekking og beroligelse, sier forsvarsministeren.

– Vil regjeringen helst ikke ha andre NATO-allierte krigsskip i dette området?

– Det er viktig for oss at de er til stede iblant. Så er vi også opptatt av at de skal varsle Russland på forhånd og dermed skape forutsigbarhet, sier han.

Fri navigasjon

Forsvarsministeren minner om at den amerikansk-britiske øvelsen i mai også hadde et annet formål, nemlig å hevde retten til fri navigasjon:

– Det var også en markering av retten til fri seiling i internasjonalt farvann. Russland har gjort forsøk på å begrense fri seiling i den nordlige sjøruten til Stillehavet. Det samme gjør Kina i Sør-Kina havet.

I NATO: Mark Esper og Jens Stoltenberg på vei til en pressekonferanse i Brussel i juni. Foto: Virginia Mayo, Reuters

Men han er ikke enig med professor Tormod Heier, som i VG tidligere tirsdag sa at øvelsen med amerikanske og britiske krigsskip i Barentshavet i mai er et tegn på at Norge er i ferd med å miste selvråderetten i nord.

– Det er bare tull, svarer forsvarsministeren.

– Vi kjøper nye P8 overvåkningsfly, og våre fartøyer, både fregatter, kystkorvetter og ubåter, er betydelig mer til stede i nord, legger han til.

– Men Norge skal utrede nye fartøyer i flere år til?

– Jeg vet ikke hvor mange fregatter Heier har fått bygget. Men alle vet at det tar tid. Mange år. For å være helt sikker på at vi investerer i materiell, tar vi oss god tid. Vi skal også ta hensyn til norsk industri, sier Bakke-Jensen.

