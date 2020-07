REGNBOGE: Ein kan kanskje håpa på å sjå ein regnboge i det vekslande vêret som er meldt. Foto: Jørgen Braastad

Må venta på sommarvarmen – vekslande vêr i vente

Dei som ventar på sol og varme dagar, må smørja seg med tolmod. Ut neste veke vil det vera mykje vekslande vêr over heile landet.

Etter det mange vil hevda har vore ein kjølig start på juli, er det ikkje så mange varme dagar i sikte.

– Vêret kjem til å vera vekslande. Me er i ein periode der det er mange små lågtrykk rundt Skandinavia. Det gjer at vêret vil skifta mellom regn, regnskurer og sol, seier vakthavande meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til VG.

Ifølge Ovhed vil ikkje det «skikkelege sommarvêret» melda seg den nærmaste veka. Men han legg til:

– Det kan komma varmeblaff nokre stadar i landet. Dessutan kan Nord-Noreg få litt varme neste veke. Han seier at temperaturen i Bodø kan stiga over 15 grader og kanskje nærma seg 20 nokre dagar. Lenger sør i Nordland kan temperaturen stiga over 20 grader visse stadar.

For resten av landet ser det ifølge Ovhed ut som at det vil vera ganske vekslande framover. Ut neste veke vil vêret halda seg slik det har vore den siste tida.

Best på Austlandet

Aust på Sørlandet og på delar av Austlandet kan ein oppleva dagar med ganske godt vêr, seier Ovhed, men han presiserer at det også her vil vera ustabilt.

På Sør- og Austlandet vil temperaturane ligga rundt 20 grader, men ikkje stiga mykje meir enn det.

Det kan også komma nokre godvêrsdagar andre stadar.

– Dei fleste delane av landet får nok nokre dagar med fint vêr. Aller dårlegast ser det ut for Vestlandet og Trøndelag, seier Ovhed.

Bergen vil ifølge meteorologen kunna få litt meir sol dei nærmaste dagane, men utan temperaturar høgare enn 15 grader. I Trøndelag vil det veksla mykje, mellom dagar med opp mot 20 grader og under 15 grader på det verste.

På spørsmål om me har betre vêr i sikte etter neste veke, seier han:

– Nei, ikkje slik me kan sjå nå. Men det er vanskeleg å seie noko om ein periode så langt fram. Slik som med varmeperioden med hadde i juni, kan ein kald periode som nå, vara i fleire veker.

Meteorologen seier likevel at ein ikkje må gje opp håpet om betre vêr seinare i sommar.

