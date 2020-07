Her går det galt for seilbåten: – En livsfarlig situasjon

Seilbåten ble heist opp da den tirsdag ettermiddag skulle under Kanalbrua i Tønsberg.

Oppdatert nå nettopp

Meldingen kom til politiet like etter klokken 17, etter at båten hadde forsøkt å passere under broen.

Jan-Erik Pavels Smith var om bord i en båt like i nærheten. Han forteller at klaffene til broen lukket seg mens en seilbåt var på vei under.

– Så ble broen kjørt opp igjen, slik at båten ble heist opp og masten brakk. Alle som var rundt der ble sjokkerte, og først og fremst redde for at de som satt i båten skulle få masten i hodet. Det var rett og slett en livsfarlig situasjon, sier han til VG.

Han sier videre at de pratet med dem som satt i båten. De skal ikke ha vært fysisk skadet etter hendelsen, men var tydelig preget, forteller Pavels Smith.

– Man håndterer jo en bro som veier vanvittig mange tonn. Da er det ikke tiden som skal styre, men sikkerhet, sier han.

Åpnet broen for annen båt

Operasjonsleder Øystein Eikedalen bekrefter at seilbåten ble løftet og at masten knakk idet klaffene på broen ble heist opp.

Politiet har snakket med brovakten etter hendelsen.

– Han åpnet først broen for en høyere båt, som passerte gjennom. Så forstod ikke båten som kom bak at passeringen gjaldt for båten foran, så han kjørte rett inn. For å slippe båten løs, måtte de løfte broen opp igjen. I den forbindelse dro de med seg seilbåten opp, sier Eikedalen.

Båten har nå kommet seg til kai, og det er ingen personskader etter hendelsen.

– Vi kommer ikke til å opprette sak og forventer at de rydder opp selv, sier Eikedalen.

Publisert: 07.07.20 kl. 17:59 Oppdatert: 07.07.20 kl. 18:14

Les også

Mer om Tønsberg Båt Ulykker

Fra andre aviser