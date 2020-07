Slik så det ut da vogntoget ikke greide ta en av hårnålssvingene ned Fardalsvegen tirsdag kveld. Foto: Privat

Vogntogsjåfør kjørte ut to ganger på én kilometer

Først kjørte den russiske vogntogsjåføren ut i en hårnålssving. Etter å ha blitt berget prøvde sjåføren stikke av – da kjørte han ut igjen.

Oppdatert nå nettopp

En russisk vogntogsjåfør prøvde tirsdag kveld å kjøre ned Fardalsvegen i Årdal til tross for skilt som sier det er ulovlig for kjøretøy lengre enn ti meter. Dermed endte han i grøften.

– Vi har noen av dem som slår inn av og til. Det er krappe svinger og lange vogntog, sier politiets operasjonsleder Frode Kolltveit til VG.

– Bare kjørte av gårde

Han forteller at veien åpnet litt før klokken 12 onsdag, noe som vil si nesten 17 timer etter politiet fikk første melding om vogntoget som sperret veien.

les også Vind veltet campingvogn – her knuses den i biter

I løpet av den tiden ble sjåføren stående fast frem til klokken 01.30, da han ble berget.

– Men så skal han ha kjørt seg fast igjen etter to svinger, forteller han videre.

Det var NRK som meldte om hendelsen først.

Den russiske vogntogsjåføren ble reddet opp av en bergingsbil fra Vang Auto-Service i Valdres. Daglig leder, Arve Wangensteen sier de fikk snudd vogntoget og ba sjåføren kjøre videre opp veien.

– Da presterte han å bare kjøre av gårde. Vi fant han en kilometer opp i veien, og da måtte vi har tungbilberging fra Gol for å få ham opp, forteller Wangensteen til VG.

UTKJØRING NUMMER TO: Etter å ha satt seg i bilen og tråkket på gassen for å komme seg vekk, havnet vogntogsjåføren igjen i grøften på vei opp bakken. Foto: Privat

Dette medførte at de ikke fikk startet bilbergingsforsøk nummer to før klokken var 06.30 på morgningen.

Til Bergens Tidende sier Wangensteen at russeren prøvde å stikke av. Dette skyldes visstnok økonomiske årsaker.

– Selskapet, som er estlandsk, påstår at han må betale regningen selv. Det er en del sjåfører og selskaper som sier det, forklarer han overfor VG.

les også Jørgen (18) kom uskadet fra traktorvelt på grunn av sikkerhetsbelte – nå blir det påbudt

Mange som kjører ut

Dette er langt ifra første gang de opplever at vogntogsjåfører prøver seg på denne strekningen. Ifølge Wangensteen ser sjåførene på GPSen og får ikke med seg skiltene som sier at det ikke er lov å kjøre ned veien med kjøretøy som er lengre enn ti meter.

– Det er en sommervei som brøytes på våren. Vi hadde en som faktisk kom seg helt ned for et par år siden, noe som egentlig ikke skal være mulig. Det vogntoget var totalt ødelagt. Vi har også campingbiler som står der og som ikke kommer seg videre fordi de er for lange, sier han.

KRAPP SVING: De skarpe hårnålssvingene i Fardalsvegen har sendt mange sjåfører i grøften, skal man tro politiet og bilbergeren. Foto: Politiet

Nå blir regningen uansett langt dyrere for vogntogsjåføren.

– Totalt ble det over dobbelt så dyrt, det er snakk om flere titalls tusen kroner. Tolken hans fortalte at hans kone i Russland må selge privatbilen for å få råd til å betale regningen. Hvis det er sant, forundrer det meg ikke. Det er en kamp for tilværelsen, sier Wangensteen til BT.

I tillegg skal mannen ha fått en klekkelig bot, samt at han får førerkortet inndratt i tre måneder, sier han til VG.

– Jeg har tatt bilen i forvaring enn så lenge, så nå sitter han i bilen hos meg. Det skal betales, legger han til.

Publisert: 08.07.20 kl. 22:36 Oppdatert: 08.07.20 kl. 23:07

Les også

Mer om Årdal Trafikkulykker

Fra andre aviser