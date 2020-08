SIST SETT: Den siste observasjonen av Odin André Hagen Jacobsen ble gjort på overvåkingskameraer på Pir II i Trondheim. Foto: Gøran Bohlin, VG

Odins far tror fortsatt det skjedde noe kriminelt

Mistanken om at noe kriminelt har skjedd med Odin André Hagen er svekket, sier politiet. Faren hans er uenig.

Nye detaljer gjør mistanken om at savnede Odin André Hagen Jacobsen ble utsatt for en kriminell handling svekket, opplyser politiet.

Pappa Dan Yngve Jacobsen mener mange spørsmål fortsatt står ubesvart.

– Jeg er veldig betenkt når politiet sier mistanken om at det skjedde noe kriminelt er svekket. Det er vi kanskje ikke så enige i, sier Jacobsen til VG.

Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet siden november 2018. Den siste observasjonen av ham ble gjort på overvåkingskameraer på Pir II i Trondheim.

Tirsdag opplyser politiet i en pressemelding at en mann i 40-årene er pågrepet og siktet for å ha gitt falsk forklaring saken.

FORELDRE: Foreldrene til Odin, Dan Jacobsen og moren Ingunn, møtte VG i november 2019. Foto: Gøran Bohlin, VG

Da det i april 2019 ble funnet flere brente gjenstander ved Jonsvatnet som tilhørte ham, styrket det politiets hypotese om at forsvinningen skyldtes en straffbar handling. Saken ble fra det tidspunktet ressurssatt og etterforsket som at det kunne være en drapssak.

Politiet gjennomførte kameraovervåkning i et område i nærheten av funnstedet for å kartlegge hvem som bevegde seg der, noe som resulterte i omtrent 130 vitneavhør i 2019, skriver de i en pressemelding.

I nye avhør har mannen erkjent å ha tatt flere av Odins eiendeler på Pir II, fraktet dem til Jonsvatnet og tent på dem.

Mannen har ingen god forklaring på hvorfor han tok eiendelene, men sier han fikk panikk da han gjennom mediene forsto at gjenstandene hadde tilhørt Odin, ifølge politiet.

– Da de fant tingene hans ble vi jo glade for at det var fremgang i saken og at Kripos ble koblet inn. Da trodde vi at de skulle finne ut hva som har skjedd. Det ser dessverre ikke slik ut nå, sier Jacobsen.

SAVNET: Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet siden november 2018. Foto: Privat

Påtaleansvarlig Hans Vang sier at forklaringen om eiendelene på Jonsvatnet sammen med videoobservasjoner av Odin i nærheten av funnstedene på Pir II, gjør at mistanken om at forsvinningen skyldes en straffbar handling er betydelig svekket.

– Jeg tror ikke det fjerner mistanken om noe kriminelt. Vi har flere spørsmål, og lurer blant annet på om de har undersøkt de andre funnene som er gjort nede på havna, blant annet pass og mobiltelefon, og videomaterialet fra det andre funnstedet på piren nærmere, sier Jacobsen

Savner mer informasjon

Jacobsen forteller at nyhetene tirsdag kom overraskende på familien, som skulle ønske de hadde blitt bedre orientert på forhånd om hva som skulle skje.

– Politiet har vært veldig flinke til å holde oss orientert tidligere. Vi fikk beskjed om at vi skulle få informasjon om etterforskningen som har skjedd de siste to ukene, men ikke nøyaktig hva. At de hadde pågrepet noen og gjennomført omfattende etterforskningsskritt kom helt ut av det blå. At mistanken mot vedkommende nå er svekket og at han sjekker ut av saken er kanskje greit, men vi står ved at det må ha skjedd noe kriminelt.

Det at mannen hadde blitt pågrepet og at det hadde blitt gjennomført flere etterforskningsskritt kom som en overraskelse.

At mistanken om at noe straffbart hadde funnet sted var svekket hadde familien heller ikke fått beskjed om.

– Det ble jeg veldig skuffet over, for slik har det ikke vært tidligere. Vi synes vi kunne blitt orientert bedre i forkant slik at vi hadde hatt bedre tid på å forberede oss, sier Jacobsen.

Hans Vang er påtaleansvarlig i saken. Han forklarer at informasjon blir gitt til de pårørende etter følgende vurderinger:

– Det er en taktisk vurdering vi gjør. Vi ønsker å informere dem så godt som mulig, men vi kan ikke informere dem løpende om det som skjer i etterforskningen. Det handler om at vi må ha kontroll på informasjonen. Siden saken har så stor offentlighet interesse, vil det ikke være riktig å vente så mye lenger med å gi offentligheten informasjon, sier han til VG.

– Før vi kan gi informasjon til både pårørende og offentligheten, må vi rekke å kontrollere den informasjonen vi får gjennom etterforskningen, fortsetter han.

Publisert: 27.08.20 kl. 09:22

