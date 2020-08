SMITTEUTBRUDD: Fastlegene i Tromsø kommune ble oppfordret til å melde seg til legetjeneste på Hurtigrutens «MS Roald Amundsen». Foto: Herman Henriksen/Nordlys

Fastlege til kommunen om Hurtigruten-bistand: «Historieløst»

Fastlege Astri Medbø reagerte kraftig da Tromsø kommune ba fastleger melde seg frivillig til å jobbe med Hurtigruten-utbruddet. Hun mener kommunen ikke har stilt opp for legekontorene under pandemien.

Lørdag 1. august, én dag etter avsluttet seilas med Hurtigrutens MS «Roald Amundsen», var fire filippinske besetningsmedlemmer om bord bekreftet smittet.

Intern kommunikasjon VG har fått innsyn i viser at det samme dag gikk ut en e-post fra en ansatt i Tromsø kommune til legekontorene. Der bes fastlegene vurdere om de kan melde seg til legetjeneste på skipet.

10. august, på et tidspunkt da 62 personer fra skipet var bekreftet smittet, gikk det ut en ny e-post der den ansatte uttrykket bekymring for at få har meldt seg.

– Det jeg ønsker med dette er egentlig å appellere til dere om å melde dere til tjeneste (...), det er tungvint å bruke leger fra Alta til dette, vi må ha lokale krefter. (...), heter det blant annet i e-posten.

Lege Astri Medbø ved Kvaløysletta Legekontor i Tromsø mente forespørselen var urimelig. Det ga hun klart uttrykk for i et svar til kommunen samme dag:

«(...) det er historieløst å forsøke å presse oss til å føle ansvar i denne situasjonen», skrev Medbø blant annet, noe hun overfor VG begrunner med at Tromsø kommune ikke tok ansvar for fastlegenes ønske om hjelp og veiledning da coronaen brøt ut i mars.

«Vi ønsker å unngå smittet personell på våre legekontorer, dette for å kunne ta vare på våre egne pasienter. Vi har hendene fulle som det er. (...)Jeg håper dere forstår hvorfor viljen til å stille opp mangler», skrev fastlegen videre.

– Det føltes som om de prøvde å gi oss dårlig samvittighet for at vi ikke stilte opp, sier Medbø.

– Ingen utstrakt hånd fra kommunen

Medbø viser til at hennes eget legekontor var prisgitt lokale bedrifter og privatpersoner for å skaffe nok smittevernutstyr.

– Etter 13. mars satt vi en hel helg for å få på plass gode rutiner og forsvarlig drift av legekontoret, men det kom ingen klare meldinger fra kommunen om hvordan kontorene burde driftes. Da jeg sendte en e-post til kommunen og ba om råd for hvordan vi skulle forholde oss til pandemien, ble vi henvist til FHIs nettsider, sier Medbø.

– Det var ingen utstrakt hånd og ingen forståelse fra kommunens side.

Da legekontoret hennes ble nødt til å omorganisere seg gikk de ifølge Medbø fra mellom 105–140 pasienter om dagen, til fem fordelt på alle syv legene.

– Inntektene stupte og vi har lidd et stort økonomisk tap som ingen har kompensert, selv om vi gjorde alt myndighetene ba oss om. Andre kommuner har sett at fastlegene har tapt store summer og støttet dem, sier fastlegen.

Hun understreker at hun synes det er flott at personer i det lokale helsevesenet stilte opp på frivillig basis i forbindelse med Hurtigruten-utbruddet.

– Jeg kunne ha gjort det hvis jeg hadde hatt en kommune som støttet meg, skrøt av meg og hjalp meg videre. Men her har kommunen sviktet i å gi oppfølging, sier hun.

Kommunen: – Ikke hatt kapasitet til å følge opp alle

I et svar skriver Tromsø kommune at tilgangen på smittevernutstyr i en innledende fase av pandemien var en nasjonal utfordring.

– Med begrenset tilgang på smittevernutstyr, fikk også kommunen god hjelp fra næringsliv og frivillige. Dette var en situasjon man etter hvert fikk kontroll på, både nasjonalt og lokalt, sier konstituert avdelingsdirektør Margrethe Kristiansen for helse og omsorg i kommunen.

Hun sier at de hele veien har vært opptatt av en god dialog med alle deler av helsetjenesten, også fastlegene, for å finne best mulige løsninger på de utfordringer som har vært.

– Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å følge opp alle henvendelser på det nivået vi har ønsket og vi ser at vi kunne informert enda tydeligere for å unngå misforståelser. Vår oppfatning er likevel at vi i all hovedsak har hatt et godt samarbeid med helsetjenesten som helhet, også fastlegene. Takket være en god, samlet innsats har vi lyktes med å ha god smittekontroll i Tromsø kommune. Fastlegene er blant dem som har gjort en ekstraordinær og viktig innsats i denne tiden, sier Kristiansen.

Skal gjennomgå situasjonen

Avdelingsdirektøren peker på at økonomiske tap tilknyttet pandemien som hovedregel skal bli kompensert gjennom nasjonale ordninger:

– Pandemien har hatt en del uvanlige effekter for fastlegene. Dette gjelder både en særlig krevende innsats på legevakten, samt opprettelse av egen luftveisklinikk. Kommunen har inngått lokale avtaler med fastlegene for arbeid med pandemien. Disse innebærer økt betaling for arbeid på legevakten og luftfeisklinikken.

– Vi skal nå møte fastlegene for å gjennomgå situasjonen og se på hva som trengs av ytterligere tiltak for å sikre god helsehjelp til befolkningen, samt gode arbeidsforhold for fastlegene, sier hun.

Publisert: 30.08.20 kl. 22:21

