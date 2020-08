FÅR PEPPER: Sentralbanksjef Øystein Olsen møtes med sterk kritikk for ikke å ha forstått at ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen må endres. Foto: Maud Lervik

Stortingets Tangen-krav: – Ren mistillit til Øystein Olsen

Professor og samfunnsøkonom Kjell Gunnar Salvanes sier kritikken fra et samlet storting ikke kan tolkes som noe annet enn ren mistillit til sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank.

– Når alle partiene på Stortinget går sammen om kritikk av Norges Banks behandling av ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef, mener jeg det vanskelig kan tolkes annerledes enn ren mistillit til sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret, sier professor og samfunnsøkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), Kjell Gunnar Salvanes.

Fredag ettermiddag offentliggjorde alle partiene på Stortinget en kritisk innstilling med tre hovedpunkter, som de ber finansministeren formidle til Norges Banks hovedstyre.

Salvanes sier de fleste utenforstående har sett hvilken vei det har gått.

– Problemet er at denne prosessen har gått altfor langt, fordi de sentrale aktørene ikke har sett det en rekke innsiktsfulle personer har sett og formidlet; de burde tatt signalene for lengst, og stanset ansettelsesprosessen.

Han sier det burde gått opp et lys eller to for Olsen etter at et samlet kontrollorgan, representantskapet, har fremmet en rekke kritiske punkter til ansettelsesprosessen.

– Det har vært åpenbart for de fleste at ansettelsesprosessen må revurderes og at Stortinget ville komme til den konklusjonen. Når saken har gått så langt, så bør aktørene ta signalene, sier Salvanes.

– Norges Bank er problemet

Han sier debatten om hvem som bestemmer, endelig har falt på plass etter at lovavdelingen i Justisdepartementet har fastslått at finansministeren har handlingsrom til å instruere Norges Bank.

FORSVARER STORTINGET: Samfunnsøkonom Kjell G. Salvanes forsvaret Stortinget. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg er glad for at den forrige vurderingen fra det innleide advokatselskapet, var feil. Noe annet er at kritikken mot Stortinget er fullstendig på ville veier:

– At politikerne kan gripe inn mot byråkratiet, er grunnleggende. De overprøver ikke, de gjør jobben sin. Når folk nå ser at alle partiene på Stortinget samler seg om kritikk, da er det vanskelig å angripe at det er politikerne som er problemet i denne saken. For det er det ikke: Det er Norges Bank som er problemet og har et problem i denne saken, sier Salvanes.

Aldri sett så stor splittelse

Historieprofessor Einar Lie har skrevet om Norges Bank historie.

– Oljefondet er historisk sett veldig styrt fra Stortinget, for eksempel gjennom etiske regelverk og investeringsprofilen. Men det har aldri vært en sak som har skapt så stor splittelse rundt fondet mellom Stortinget og Norges Bank før, sier Lie til VG.

– Det er ikke overraskende at Stortinget reagerer på ansettelsesprosessen. Det var forutsigbart at bruken av skatteparadis ville bli en stor debatt. Men det springende og avgjørende punktet er interessekonflikter med eget selskap, AKO Capital, for Tangens del. Jeg synes Norges Bank har vært bakpå i møte med en kritikk som burde vært forventet.

– Har det skjedd før at sjefer i Oljefondet eller Norges Bank har eid stort i et eget hedgefond?

– Nei, ikke som jeg kjenner til. Jeg har ikke vært borti saker som minner om dette.

PROFESSOR: Historieprofessor Einar Lie. Foto: Universitetet i Oslo

– I verste fall må man finne en ny sentralbankledelse midt i det

verste tilbakeslaget i norsk økonomi siden 1931, sier Lie.

Lie mener det fremdeles er rom for løsninger for de involverte.

– Det er ikke mistillit ennå. Prosessen er et uttrykk for uenigheter.

Det ligger også i situasjonen at man må ha en dialog mellom hovedstyret og regjeringen. At løsningen hovedstyret i Norges Bank har valgt ikke har tillit i Stortinget, er en sterk og selvstendig faktor.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har fått tilsendt kritikken og ønsker ikke å gi noen kommentar.

Publisert: 21.08.20 kl. 17:35

