SAKSORDFØRER: Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Maud Lervik

Skjebnemøtet om Tangen i Stortinget: – Skal gi en tydelig bestilling

Stortingets finanskomité samlet seg til et siste møte klokken 12 for å bestemme hvor langt de skal gå i kritikken og føringene de skal gi finansminister Jan Tore Sanner i Tangen-saken.

Nicolai Tangen ble ansatt som oljefondssjef i mars, en ansettelse som ble bekreftet i mai.

Om han faktisk tiltrer som planlagt 1. september, er usikkert før det avsluttende møtet i finanskomiteen som begynte klokken 1200 – og før den kommende prosessen mellom finansministeren og Norges Bank.

Finanskomiteen planlegger å samles om en kritikk og gi finansministeren føringer, som innebærer at han må ta kontakt med Norges Bank, for å se om Stortingets innvendinger mot ansettelsen, kan løses opp i.

På vei inn til møtet sa saksordfører Hadia Tajik (Ap) at utviklingen det siste døgnet burde gjøre det lettere å støtte Aps linje.

– Når det vi har sagt hele tiden har blitt slått fast av Justisdepartementes lovavdeling, så regner jeg med at det gjør noe med viljen til en del av de andre partiene å slutte seg til vårt standpunkt. Det at vi har fått denne utredningen i siste fase, gjør at ganske mange av oss spør oss selv, hva det har hatt å si for finansministerens passivitet, at det ser ut til at han har hatt en annen lovforståelse frem til nå, sier Tajik.

Foreløpig er det kjent at Aps linje er at alle interessekonflikter mellom Tangen som oljefondssjef og hans selskap Ako Capital må elimineres.

SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen på finanskomiteens høring. Foto: Maud Lervik

– Skal gi tydelig bestilling

Alle partiene har signalisert at de ønsker å fremme en enstemmig uttalelse til finansminister Jan Tore Sanner, som han skal ta videre med hovedstyret i Norges Bank.

Etter at Justisdepartementet lovavdeling fredag klargjorde at finansministeren faktisk har et visst handlingsrom i å instruere Norges Bank i ansettelsen av Tangen, var det flere politikere som sa at det vil kunne gjøre det lettere å bli presis i sin henvendelse til til finansministeren om hva han må gjøre overfor Norges Bank.

– Vi skal gi en tydelig bestilling til finansministeren, sa Sps Sigbjørn Gjelsvik på vei inn i møtet.

Stridens store kjerne er at det stortingsoppnevnte kontrollorganet for Norges Bank, representantskapet, har gjort det klart at alle interessekonflikter mellom Tangen som oljefondssjef og hans selskap Ako Capital skal elimineres.

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H). Foto: Frode Hansen

Avklaring klokken 1500

Da Norges Banks hovedstyre i mai enstemmig ga oljefondssjef Nicolai Tangen (53) anledning til å beholde en stor eierpost i det britiske hedgefondet AKO Capital, konkluderte hovedstyret i banken med at det var bygget gode nok murer mellom Tangen og hans selskap.

Det bestred representantskapet og måtte til slutt gå til Stortinget med saken.

Leder Julie Brodtkorb i representantskapet presiserte i høringen på Stortinget at interessekonfliktene ikke er eliminert.

LEDER: Julie Brodtkorb leder Norges Banks representantskap, Stortingets tilsynsorgan med sentralbanken. Foto: Maud Lervik

I tillegg til interessekonflikten er spørsmålet om skatteparadis-tilknytningen til Tangen problematisk.

– Tajik, vil dere ta opp problemstillinger om Tangens tilknytning til skatteparadis?

– Det at arbeidet til Norges Bank og oljefondet for skatt og åpenhet ikke skal bli svekket, er viktig for Arbeiderpartiet.

– Med Tangen som oljefondssjef mener dere det vil bli svekket?

– Jeg forholder meg ikke til hvem som er oljefondssjef, men jeg er opptatt av at den som er oljefondssjef styrker arbeidet knyttet til skatt og åpenhet, ikke svekker det, sier Tajik.

Hun kunne ikke si hvor lenge møtet i komiteen vil vare, men sa at de planlegger å avgi sin innstilling klokken 1500.

Publisert: 21.08.20 kl. 12:31

