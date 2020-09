VAR I TV-DEBATT: Justisminister Monica Mæland (H). Foto: Tore Kristiansen, VG

Justisministeren beklager etter NRK-sending

MDG-politiker reagerte på at justisminister Monica Mæland ikke tok et oppgjør med uttalelsene under NRKs «Debatten» i går om at han og andre navngitte muslimer skulle deporteres.

Torsdag kveld navnga leder Lars Thorsen i den islamfiendtlige gruppen SIAN flere muslimer han mener bør «deporteres eller interneres» under en utspørring på tv-programmet «Debatten» på NRK.

Blant personene Thorsen trakk fram var Shoaib Sultan, folkevalgt politiker i Miljøpartiet De Grønne, Basim Ghozlan, tidligere nestleder i Islamsk Råd Norge og ektefellen Lena Larsen.

Lars Thorsen er tidligere dømt for hatefulle ytringer.

Justisminister Monica Mæland var også tilstede og deltok i tv-sendingen kort tid etter.

– Jeg oppfattet det som at Mæland var veldig tydelig på SIANs rett til å si det de mener og at hun fordømte volden fra motdemonstranter veldig tydelig. Jeg er enig i begge deler, men jeg skulle ønske hun faktisk tok tydelig avstand fra at SIAN-lederen koblet meg og andre navngitte muslimer til grufulle handlinger og kravet hans om at vi skulle deporteres fra Norge eller interneres på livstid, sier Sultan til VG i kveld.

REAGERTE: Shoaib Sultan (MDG) reagerer kraftig på at ikke justisminister Monica Mæland tok til orde mot krav fra SIAN om at han venner skulle interneres eller deporteres fordi de er muslimer. Foto: Eskil Wie Furunes, VG

Tidligere i dag trykket Vårt Land en kronikk av Sultan der han tok et hardt oppgjør med Mæland for ikke å fordømme Thorsen og SIANs utsagn.

VG tok kontakt med Justisdepartementet i ettermiddag og spurte hvorfor hun ikke tok opp ønsket fra SIAN-lederen om deportasjon og internering av muslimer.

– Ingen skal tåle å bli utsatt for hatefulle ytringer og rasisme. Dette er straffbart, og det skulle bare mangle. I Debatten poengterte jeg også at jeg har stor forståelse for at de fleste av oss oppfatter det SIAN sier som krenkende. Om Shoaib Sultan oppfatter at jeg ikke var tydelig nok i hans og andres forsvar, så beklager jeg det, det var på ingen måte intensjonen, sier Mæland i en uttalelse oversendt VG.

Sultan sier han setter pris på beklagelsen.

– Jeg er glad for å at hun nå sier at hun ønsket å være tydelig på det. Og det er lov å ikke klare å være så tydelig som man faktisk ønsket.

