Nye munnbind-råd – slik skal de følge opp

Hverken Helsedirektoratet, Vy eller Ruter kommer til å kontrollere bruken av munnbind på kollektivtransporten fra mandag.

Fra mandag oppfordres folk til å bruke munnbind på kollektivtrafikk i Oslo, til og fra Oslo og i Indre Østfold. Foreløpig gjelder anbefalingen i 14 dager.

Helsedirektoratet presiserer at munnbindet ikke skal være et alternativ til enmetersregelen.

– I noen situasjoner som for eksempel på kollektivtransport kan det være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand hele tiden, og da gir munnbind en viss tilleggs-beskyttelse, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

På spørsmål om Helsedirektoratet skal kontrollere munnbind-rådet, sier Guldvog at de har tillit til at folk forstår alvoret i situasjonen og følger de rådene helsemyndighetene gir.

HAR TILLIT: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han har tillit til at befolkningen følger helsemyndighetenes råd gir. Foto: Frode Hansen

– Det er ikke aktuelt å bruke politi til å kontrollere etterlevelse av anbefalingen. Om lokale transportselskaper velger å bruke vektere eller annet personell til å veilede de reisende må selskapene selv vurdere, sier han.

Nekter ikke adgang

I Oslo er det Ruter som har ansvar for T-baner, trikker og busser.

Pressevakt Knut-Martin Løken sier de ikke har myndighet til å hverken pålegge folk å ta på seg munnbind eller påføre dem konsekvenser.

– Dette er en anbefaling og ikke et lovverk, sier han.

Han bekrefter at dersom man går på en buss, T-bane eller trikk uten munnbind, vil man ikke bli bedt om å gå av.

– Vi følger retningslinjene fra myndighetene, og alle har et personlig ansvar for å følge å gjøre det, sier han.

Løken forteller at det fortløpende vil bli plassert nye plakater med de nye reiserådene på alle Ruters busser, trikker og T-baner.

Her viser lege Harald Dobloug hvordan du bruker munnbind riktig:

Kommunikasjonssjef i Vy, Nina Schage sier at heller ikke de kommer til å be folk om å gå av toget dersom man ikke bruker munnbind.

– Dette er frivillig. Det er passasjerer eget ansvar å ha med munnbind og holde en meters avstand. Hvis det er fult oppfordrer vi til å se om du kan velge en annen avgang, sier hun.

Schage sier de har oppdatert sine reiseråd, og jobber fortløpende med å informere passasjerene om de nye retningslinjene.

De har også tilrettelagt for de ansatte.

– Vi har bestilt inn flere titalls tusen munnbind, og bestiller stadig flere, slik at våre medarbeider som ønsker å bruke munnbind har mulighet til det, sier hun.

Både Vy og Ruter sier de opplever at befolkningen er flinke til å overholde de generelle smittevernrådene.

– Gjennom denne perioden har vi sett at folk har vært jevnt over veldig flinke til å følge myndighetenes retningslinjer. Det setter vi veldig stor pris på, og det håper vi i at man fortsetter med, sier Løken i Ruter.

– Enkelte avganger blir veldig fulle, og derfor er det viktig at aller er obs når de tar kollektivtransport. I det store og det hele er folk veldig flinke, sier Schage

Ikke anbefalt for alle

Guldvåg sier han ikke håper det forekommer negative reaksjoner mot dem som velger å ikke følge myndighetenes anbefaling.

– Det viktig å huske at enkelte kan ha gode grunner til ikke å bruke munnbind, som for eksempel ved noen typer astma, klaustrofobi eller angst. Vi anbefaler munnbind på det sterkeste, men man må fortsatt ha respekt for mennesker som gjør andre vurderinger enn en selv, sier han.

Munnbind er heller ikke anbefalt for barn.

Ifølge FHI kan barn ha vanskeligheter med å bruke munnbind riktig, og for små barn kan det være vanskelig å puste godt ved bruk av munnbind

Guldvog kaller det for «en dugnad basert på tillit».

– Så er det kanskje viktig å minne om at det å overholde de øvrige smittevernreglene er enda viktigere slik situasjonen er nå; minst 1 meter avstand hvis man kan, vaske eller sprite hender, være hjemme når en er syk, hoste i albuen, begrense private sammenkomster til under 20, teste seg ved mistanke og raskt bidra til at nærkontakter blir informert og kan komme i karantene.

