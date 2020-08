Foto: Krister Sørbø/ VG

Spionjeger Ørnulf Tofte er død

Spionjegeren Ørnulf Tofte gått bort, i en alder av 98 år, bekrefter familien hans onsdag kveld.

– Han var god på å se oss alle sammen og kjente oss godt, nesten for godt noen ganger. Både familie, våre venner og partnere og alle andre som møtte han for den dags skyld, følte seg vel rundt ham, skriver et av Toftes barn i en uttalelse på vegne av familien.

Ingen har pågrepet flere KGB-agenter enn Tofte, som kanskje er mest kjent for pågripelsen av Arne Treholt.

Toftes familie bekrefter dødsfallet ovenfor Dagbladet.

– Han var rett og slett helt til det siste fin og interessant å være sammen med.

Som politiinspektør i Politiets Overvåkingstjeneste (POT) og landets ledende kontra-etterretningsmann i den kalde krigens atmosfære av mistenksomhet og steilhet, ledet han etterforskningen av spionasjesaken mot Arne Treholt fra 1977 til 1985.

Under krigen tjenestegjorde Tofte som politi i Sverige, før han i 1944 deltok under frigjøringen av Finnmark.

– Han døde på Solvik etter lårhalsbrudd og lungebetennelse. Jeg var der hver dag helt til det siste. Barnebarn og svigerbarn med jevne mellomrom. Etter nye strenge regler med corona, samlet vi hele den store gjengen vår på gresset foran vinduet hans. Han humret og var fornøyd og vinket og vinket, skriver Toftes barn i familiens uttalelse.

