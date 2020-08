NORGES FREMSTE: Ørnulf Tofte ble omtalt som «Norges fremste spionjeger» under den kalde krigen. Foto: Krister Sørbø/ VG

Etterretningslegende Ørnulf Tofte er død: – Et langt, rikt liv

Spionjegeren Ørnulf Tofte har gått bort, i en alder av 98 år, bekrefter familien hans onsdag kveld.

– Han var god på å se oss alle sammen og kjente oss godt, nesten for godt noen ganger. Både familie, våre venner og partnere og alle andre som møtte han for den dags skyld, følte seg vel rundt ham, skriver et av Toftes barn i en uttalelse på vegne av familien.

Toftes familie bekrefter dødsfallet ovenfor Dagbladet.

– Han var rett og slett helt til det siste fin og interessant å være sammen med.

fullskjerm neste SPIONJEGER: Politiinspektør Ørnulf Tofte (t.h.) ved overvåkningssentralen i Oslo, Arne Treholt her i bakgrunnen. Bildet er fra 1986.

– Etter nye strenge regler med corona, samlet vi hele den store gjengen vår på gresset foran vinduet hans. Han humret og var fornøyd og vinket og vinket, skriver Toftes barn i familiens uttalelse.

– Han døde på Solvik etter lårhalsbrudd og lungebetennelse. Jeg var der hver dag helt til det siste. Barnebarn og svigerbarn med jevne mellomrom.

«Byråsjef Arne Treholt?»

Ørnulf Tofte var politiinspektør i Politiets Overvåkingstjeneste (POT) og landets ledende kontra-etterretningsmann i den kalde krigens atmosfære av mistenksomhet og steilhet.

Der ledet han etterforskningen av spionasjesaken mot Arne Treholt fra 1977 til 1985.

Journalist og forfatter Alf R. Jacobsen ble godt kjent med Ørnulf Tofte gjennom arbeidet med boken «Iskyss» om Gunvor Galtung Haavik.

– Han hadde en ytterst krevende jobb i en svært vanskelig tid hvor Sovjet drev en aggressiv kampanje mot Norge. Tofte var en ekstremt hyggelig vennlig mann, en gentleman av den gamle skolen. Jeg har aldri hørt han si noe negativt om noen, sier Jacobsen.

KGB-JEGER: Tofte arbeidet først og fremst med å avdekke de sovjetiske etterretningsorganisasjonene KGB og GRU. Foto: Aage Storløkken

Ingen har pågrepet flere KGB-agenter enn Tofte, som kanskje er mest kjent for pågripelsen av Arne Treholt ved Oslo lufthavn Fornebu.

– Han hadde en lang karriere i politiet og beholdt integriteten gjennom hele karrieren. Han var uhyre en uhyre verdifull samtalepartner for meg. En ryddig og lojal embetsmann tvers igjennom.

Treholt var på vei til Wien for å møte den utviste KGB-agenten Gennadij Titov og hadde 65 graderte dokumenter i kofferten. De hemmelige tjenestene mente han var en av KGBs viktigste spioner i Vesten.

Overleveringen satte Ørnulf Tofte en stopper for.

«Byråsjef Arne Treholt? Dette er politiinspektør Ørnulf Tofte i Overvåkningspolitiet. De er pågrepet for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Vennligst kom med oss»

Bygget opp etterretningen

– Tofte var en veldig gammel mann som har et langt, rikt liv bak seg. Mest av alt er det i takknemlighet for alt han har gjort for Norge, sier politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit.

I 1940 startet Tofte politikarrieren ved Oslo politikammer, før han i 1941 rømte til Sverige etter å ha vært i kamp. I Sverige tjenestegjorde Tofte i polititroppene, og deltok i 1944 på frigjøringen av Finnmark.

Fra 50-tallet jobbet han i Overvåkningstjenesten. Toftes arbeid fikk i 1954 felt motstandsmann Asbjørn Sunde for spionasje til fordel Sovjetunionen.

Skartveit beskriver en mann som konveksvent sto på demokratiets side, både under annen verdenskrig og kalde krigen og alle år etter.

– Som ung mann tok han del i motstanden mot nazismen. Under den kalde krigen gjorde han en solid innsats for å ta de som forsøkte å undergrave det norske demokratiet, sier hun.

Toftes arbeid i kontraetterretningen var med på å bygge opp tjenestens arbeid mot spionasje. Særlig jobbet han med å motvirke KGB ulovlige virksomhet i Norge.

I 1987 ble Tofte tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin mangeårige innsats i politiet.

Publisert: 26.08.20 kl. 22:37 Oppdatert: 27.08.20 kl. 00:04

