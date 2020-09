EKSPEDISJON: «Roald Amundsen» legger ut på sin første reis i 2019. Foto: Terje Mortensen

Sjøfartsdirektoratet: Påpeker sikkerhetssvikt på Hurtigruten

Sjøfartsdirektoratets gransking av coronautbruddet på MS Roald Amundsen har avdekket syv avvik og svikt på flere områder i sikkerhetspolitikken hos Hurtigruten.

Sven Arne Buggeland

NTB

Ingen av avvikene fra revisjonen blir kategorisert som alvorlige, og de får ikke konsekvenser for Hurtigrutens driftstillatelser, opplyser Hurtigruten tirsdag kveld.

Rederiet understreker at forbedringsarbeidet allerede er i gang.

– Det Sjøfartsdirektoratet påpeker er alvorlig og viser at vi må forbedre oss. Dette er første viktige steg på veien til å få alle svar på bordet og få forbedret alle aspekter av operasjonen vår. Nå avventer vi den eksterne granskingen, som vil gi oss enda flere svar og et bredere grunnlag for arbeidet vi har foran oss, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

62 ble smittet

Hurtigruten er under politietterforskning etter de to ukecruisene mellom Tromsø og Svalbard med det nye ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen» i juli.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har åpnet tilsyn mot skipslegene om bord.

Styret i Hurtigruten Group AS har engasjert DNV GL og advokatfirmaet Wiersholm til å gjennomføre en ekstern gransking av saken.

Totalt var 386 passasjerer med på de to turene. Av besetningen på 158 var 122 filippinske statsborgere. 16 overholdt ikke karanteneplikten da de kom til Norge.

62 personer er bekreftet smittet etter Svalbard-seilasene.

I HAVN: «Roald Amundsen» ved kai i Tromsø etter smitteutbruddet. Foto: Terje Pedersen

Ingen risikovurdering på forhånd

Sjøfartsdirektoratet fastslår at risikovurderinger ikke ble gjennomført før oppstart av cruise i juli, slik Hurtigrutens egne prosedyrer tilsier.

– Med tanke på situasjonen med en pågående pandemi, redusert bemanning i rederiadministrasjonen, konsekvensene et smitteutbrudd ville medført, behov for store endringer i rutiner, stadig nytt regelverk, innhenting av utenlandske sjøfolk mm. skulle en risikovurdering vært utført, skriver direktoratet.

Sviktende sikkerhetskultur

Sjøfartsdirektoratet mener også at rapporteringskulturen ikke synes å ha fungert som den skulle i forbindelse med hendelsen.

Hurtigrutens ledelse anmerket under revisjonen at de offisielt ikke fikk rapportert mistanke om smitte før utbruddet var bekreftet 31. juli.

Direktoratet viser til at rederiansatte to dager før «Roald Amundsen ankom Tromsø, hadde mistanke om covid-19-smitte om bord, uten at administrasjonen fulgte opp.

– Det gjør at det kan stilles spørsmålstegn til rederiets sikkerhetskultur og hvor godt sikkerhetspolitikken er innarbeidet i selskapet, skriver direktoratet.

Beredskapen fungerte ikke

Ifølge rapporten har Sjøfartsdirektoratet også avdekket at beredskapen ikke fungerte.

– Det ble varslet for sent, og da smitten ble offisielt bekreftet fredag formiddag ble likevel ikke beredskapsorganisasjonen iverksatt umiddelbart, skriver direktoratet.

Forbedret i etterkant

I etterkant har Hurtigruten oppdatert prosedyrer og beredskapsplaner.

– Sjøfartsdirektoratet vil likevel sterkt påpeke at det har kommet frem i revisjonen at Hurtigrutens risikostyring ikke er god nok. Avvikene i denne rapporten viser at det kan stilles spørsmålstegn til sikkerhetskulturen i Hurtigruten, og at selskapets egen sikkerhetspolitikk ikke er godt nok innarbeidet i organisasjonen, skriver direktoratet.

Fungerende daglig leder i Hurtigruten Cruise AS Asta Lassesen sier at selskapet har satt inn alle tilgjengelige ressurser for å forsterke og forbedre rutiner og prosedyrer på alle nivåer.

– Avvikene som blir påpekt av direktoratet er viktige for oss i arbeidet med en forsvarlig oppstart av ekspedisjonscruise-virksomheten, når covid-19-situasjonen tillater det, sier Lassesen.

Publisert: 01.09.20 kl. 20:24

