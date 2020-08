MENER BYRÅDET SOVER I TIMEN: Tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang skjønner ikke hvordan byrådet kan mene at smitteoppblomstringen kom som en overraskelse. Foto: Trond Solberg

Fabian Stang langer ut mot byrådet i Oslo: – En skam

Den tidligere ordføreren i Oslo mener den lave testkapasiteten etter sommeren har vært en skam – og sier han kunne gjort det bedre selv.

– Det er en skam at byrådet mener at behovet for testkapasitet kom overraskende.

Det sier Oslos forrige ordfører Fabian Stang (2007–2015). Han snakker om de endeløse testkøene i Oslo som VG har skrevet om den siste uken. Flere måtte forrige helg vente en uke for å få testet seg i hovedstaden, noe Stang mener er helt uakseptabelt:

– Er det noe vi visste i mars at dette ikke var over i august. Det virker som om byrådet reiste på ferie og trodde dette skulle gå over.

– At det ikke var vilje eller evne til å sikre innbyggernes behov for smittevern er trist. Det virker som de mangler evne til å prioritere, handle og redde liv. Politikere må være annerledes enn andre, de kan ikke sove når andre har gått og lagt seg.

Det reagerer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kraftig på:

– Han skaper et inntrykk av en ukontrollert smittesituasjon når sannheten er at vi har god kontroll på den, sier Johansen til VG.

– Han kan ikke bidra til å skape ubegrunnet frykt i befolkningen. Oslo har sterk evne til å behandle de som er syke, og nettopp det at vi har klart å holde smittetallene så lave, har vært en viktig årsak til hvordan Norge har taklet coronakrisen.

Han påpeker at statsminister Erna Solberg tidligere har gått ut og advart mot å vinne politiske poenger ut av coronakrisen, noe byrådslederen mener Fabian Stang nå gjør.

Byrådslederen sier seg enig i at testkapasiteten ikke har vært bra nok.

Nådde testkrav denne uken

Til Politisk Kvarter på NRK sa helsebyråd Robert Steen 11. august at den økte pågangen på coronatelefonen kom som en overraskelse på dem. Dette til til tross for at FHI har varslet smitteoppblomstring etter sommeren.

Tirsdag denne uken nådde Oslo det nasjonale målet for testkapasitet, som innebærer at kommunen skal kunne teste 1,5 prosent av befolkningen i løpet av en uke.

Per i dag har kommunen en ventetid på mellom en til fire dager for å få avlegge koronaprøve i Oslo.

– Ventetiden skal ytterligere ned, slik at vi når målet vårt om maks to dagers ventetid på å få avlagt prøve, sier helsebyråden.

Dette ville han selv gjort

Stang sier at kommunen har gjort en god jobb når det gjelder eldreomsorg og oppfølging av der smitterisikoen er høy. Men han har klare tanker på at han ville satt igang et helt annet testregime:

– Gjøre klar teststasjoner over hele byen. Heller for mange enn for få. Jeg er sikker på at de private, som nå må overta jobben, vil vise hvor effektivt det kan gjøres.

Byrådet bestemte mandag at de nå jobber med å inngå avtaler hos private klinikker som Aleris, Volvat og Oslo medisinske senter.

Det er vel alltid lettere å kritisere en jobb man ikke selv har?

– Jeg var kanskje den som kritiserte meg selv mest når jeg pusset tennene om morgenen når jeg var i den jobben, og tenkt at det sikkert er noe du kan gjøre bedre i dag.

Mener det står på politisk vilje

Fabian Stang måtte gå av som ordfører i 2015 da de rødgrønne tok makten i hovedstaden. Han sier Oslo har kapasitet til å håndtere store kriser hvis ledelsen vil trykker på «knappen», som de måtte under terrorangrepet 22. juli 2011.

– Da fikk jeg gleden av å se hvordan kommunen kunne levere når ansatte fikk fullmakt til å gjøre jobben sin, de mobiliserte seg raskt, lagde opplegg og leverte til dem som trengte hjelp.

Raymond Johansen mener sammenligningen med 22. juli ikke holder vann, og ønsker ikke å gå videre inn på det.

IKKE FORNØYD: Fabian Stang er ikke begeistret over Raymond Johansens håndtering av coronakrisen. Her ved en debatt under valgkampen i 2015. Høyre måtte gå av etter valget. Foto: Jan Petter Lynau

Meningsmåling: Byrådet støttet av folket

Fabian Stang opplever at byrådet og ordføreren ikke har vært nok til stede for befolkningen:

– Vi skal komme oss gjennom alle mulige karantener og alt forutsatt at våre politikere leverer det vi må forvente av dem. Folk sitter hjemme i månedsvis, så har ikke rådhuset hverken ordnet opp med testutstyr eller trøstet oss. Da kjenner jeg at jeg blir sint.

I en meningsmåling fra mai, gir folk i Oslo derimot sin fulle støtte til Johansen. Over halvparten svarer at de syntes Johansen har håndtert coronakrisen godt eller svært godt. 9 prosent til sammen mener han har håndtert den dårlig eller svært dårlig.

– Personlig har aldri fått så mange tilbakemeldinger som jeg har fått fra mars og frem til nå på hvordan vi har håndtert krisen. Tiltakene vi har satt inn, og befolkningens reaksjon på dem, har gitt resultater, sier Johansen til VG.

