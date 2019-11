GLATT: Fredag var det flere ulykker på Østlandet som følge av snøfallet. Her fra E18 i Bærum. Foto: Ørn E. Borgen

Advarer etter flere trafikkulykker: - Svært glatt på veiene

Fredag var det flere ulykker rundt omkring på Østlandet. Lørdag morgen er det ikke like kaotisk, men noen hendelser har det vært.

Like før klokken halv ni melder politiet i Innlandet om en ulykke ved Elverum på riksvei 2 der en bil har kjørt i autovernet.

– Fører forklarte at det var glatt og at han fikk sleng på bilen og endte i autovernet, sier operasjonsleder for politiet, Marianne Brun, til VG.

Personen skal ikke være alvorlig skadet, men ble sendt på sykehus, sier hun videre. Men dette er ikke den eneste ulykken de har vært ute for i dag.

– Vi har hatt flere ulykker i Innlandet. Det er svært glatt på veiene, så vi har vel hatt tre hendelser, opplyser Brun om.

Lørdag morgen er det ikke meldt om noen større hendelser på veiene på Østlandet. Men forholdene er fortsatt utfordrende, slik de var fredag.

– Akkurat nå er det ingen store bomber, men det er litt snø og fare for glatte veier, sier trafikkoperatør i Veitrafikksentralen øst, Hilde Bjørnstad til VG.

– Det er meldt snø utover dagen, og det eneste folk kan gjøre er å kjøre med vinterdekk og tilpasse farten etter forholdene på veien, sier hun videre.

Samtidig håper Bjørnstad at vi ikke skal oppleve et liknende kaos som vi så igår.

– Det er meldt litt mindre snø enn i går ifølge Yr, så det er lov å håpe.

Meteorologene advarte fredag om at kjøreforholdene kan bli vanskelige også lørdag.

– Hvis føret fredag medførte utfordringer, så kan du regne med at det blir problematisk lørdag. Det kan også bli noen utfordringer søndag, sa vakthavende meteorolog Frode Hassel i Meteorologisk institutt til VG fredag.

