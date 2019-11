SKOLESTREIK: Skolestreiken for klima samlet tusenvis av unge foran Stortinget i mars. Utdanningsministeren vil ikke gi VGS-elever gyldig fravær for streik. Foto: Tom Hansen / NTB scanpix

Avviser streikerett for elever

Stortingets utdanningskomité vil ikke gå inn for streikerett til elever. – Arrogant overfor de unge, sier Une Bastholm (MDG).

Elever bør få rett til å streike, innenfor visse rammer, foreslo Une Bastholm i Miljøpartiet de Grønne. Det innebærer at elever som kan dokumentere at de har deltatt i streik, kan slippe fravær for disse timene.

Det er anslått at 40.000 møtte opp på skolestreik for klimaet i mars. Inspirert av Greta Thunberg, streiket hundretusener av unge i 150 land i september for politisk handling mot klimaendringene.

Utdanningskomiteen har nå tatt stilling til saken, og de støtter ikke streikerett for elever.

I innstillingen sin til Stortinget, som skal stemme over forslaget i neste uke, skriver flertallet at det er veldig bra med et tydelig klimaengasjement blant unge, også i Norge, men:

«En åpning for streik som gyldig fravær vil kunne få store konsekvenser for elevers tilstedeværelse i skolen.»

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere sagt til VG at han ikke vil la klimastreik kvalifisere til gyldig fravær på videregående.

– Det er veldig arrogant av voksne politikere å ikke engang ville se på en mulig rettighet for elever til å streike, for saker som er viktige for deres generasjon eller viktig for elevgruppen, sier Bastholm til VG.

– Det er en sånn arroganse du kun kan ha når du sitter med makt.

MDG: Une Bastholm kaller det en gammeldags arroganse å ikke ville diskutere hvorvidt elever burde få en rett til å streike. Foto: Frode Hansen, VG

Leder Alida de Lange D’agostino i Elevorganisasjonen, liker ikke signalet fra utdanningskomitéens flertall.

– Dette er skuffende av Stortingets utdanningspolitikere. Det viser at de ikke helt har tatt på alvor det enorme engasjementet som elevene har vist i det siste. Mange vegrer seg for å engasjere seg fordi de er redd for registrert fravær, sier D’agostino til VG. Elevorganisasjonen organiserer samtlige videregående-elever og lærlinger i Norge. Elev-lederen tror ikke at skjønnsmessige vurderinger av fravær på hver enkelt skole ved fremtidige klimastreiker - er en god erstatning.

– Da er vi jo prisgitt hver enkelt skoleledelse, det gir ikke noen enhetlig praksis, legger hun til.

SKUFFET: Elevorganisasjonens leder, Alida de Lange D’agostino. Foto: Elevorganisasjonen

Høyre: – Kan finne mange grunner til å streike

Medlemmene fra Høyre vil ikke vurdere streikerett, fordi det rører ved den mye diskuterte fraværsgrensen for elever ved videregående skole, som ble innført i 2017. Kent Gudmundsen, komitémedlem fra Høyre, sier at streikerett vil uthule dagens fraværsgrense.

– Det vil være vanskelig å avgrense hva som skal gi grunnlag for å streike. Hvis man er veldig kreativ, vil man ha mange grunner til å streike, sier Gudmundsen.

Han gjentar det partileder i Høyre og statsminister Erna Solberg sa om Greta Thunberg til TV2 ved klimatoppmøtet i New York:

– Det er positivt at unge engasjerer seg, men det er fullt mulig å engasjere seg også utenom skoletiden, sier Gudmundsen.

– Det er klart at man ikke kan ha streikerett for skoleelever, da ville man jo streike for alle mulige ting. Du kan finne veldig mange særgreier, som man vil ha en streik for, sier Carl I. Hagen, medlem i komitéen for Frp.

– Vi vil legge til rette for politisk engasjement i skolen og heier på klimastreikerne, men vi mener det ikke er behov for en lovfestet rett, sier Guri Melby i Venstre.

Dagens fraværsgrense skal gjennomgås og justeres. Melby sier til VG at de da vil se på hvordan de kan legge bedre til rette for at unge kan engasjere seg politisk.

Sp støtter delvis

I dag kan elever søke om å slippe å få fravær for tid brukt på å delta i en politisk organisasjon. Senterpartiet har støttet at streik også tolkes som politisk aktivitet, men de støtter ikke en generell streikerett.

– Vi synes det er å gå for langt. Det vil kunne få veldig store konsekvenser. Da vil det ikke være lenger være en vurdering og en praktisering, sier Marit Arnstad.

POLITISK FRAVÆR: I dag kan barn og unge få godkjent politisk aktivitet som gyldig fraværsgrunn, men skoler har vurdert ulikt om det gjelder streik. Foto: Hansen, Tom / NTB scanpix

– Gammeldags argument

De siste årene har unge streiket og demonstrert i spørsmål om klima, naturforvaltning og fraværsgrense i den videregående skolen.

– Det er en generasjonskonflikt i disse sakene, og unge har svake rettigheter, sier Bastholm.

– Jeg er veldig skuffet over at man avviser forslaget uten å ville se på hvordan det kunne vært avgrenset, legger hun til.

Bastholm peker på at samme argumentet, at rettigheten vil bli misbrukt, har blitt brukt før mot rettigheter som i dag er vanlig.

– Det er et gammeldags argument. Man ville aldri sagt til folk i yrkeslivet at de ikke skal ha rett til å streike, fordi de ville streike hele tiden, sier Bastholm.

Overfor VG avviser komitémedlemmene at argumentene er gammeldagse og arrogante.

– Dette er ikke sammenlignbart med streikerett i yrkeslivet, sier Gudmundsen i Høyre.

– Det er kommet til gjennom avtaler med fagforeningene og hovedorganisasjonene. De som streiker går uten lønn fra arbeidsgiver, så det koster noe. Skolegang er ikke sammenlignbart, her er jeg helt uenig med Bastholm, sier Hagen i Frp.

