LANGE TAXIKØER: Stans i togtrafikken fra Oslo lufthavn førte torsdag kveld til lange taxikøer på flyplassen. Foto: Stella Bugge, VG

Fortsatt forsinkelser, men Gardermobanen åpnet igjen

Det har i kveld vært full stans i togtrafikken mellom Oslo og Oslo lufthavn etter at en person ble påkjørt av Flytoget på Lillestrøm.

Nå nettopp







Klokken 20.56 meldte Bane Nor at linjen mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn er åpnet for trafikk etter hendelsen ved sporet.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor i meldingen.

Hendelsen skjedde like nord for Åråsen stadion torsdag kveld. Personen som ble påkjørt av Flytoget omkom.

Vy skriver på sine nettsider at Lillestrøm-Kløfta -Leirsund er åpnet for togtrafikk.

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skriver selskapet.

Tidligere i kveld meldte Vy at linjene L13, L12, R10 og R11 var rammet.

– Det er busspendel mellom Lillestrøm og Kløfta på linje L13. De øvrige linjene har busspendel mellom Oslo S og Oslo Lufthavn, mens øvrige regiontog erstattes med buss, opplyste selskapet.

Kommunikasjonssjef Ida Marie Fottland i Flytoget opplyser til VG at selskapet har fraktet reisende mellom Oslo lufthavn og Oslo S i taxi. Reisende fra Oslo S til Oslo lufthavn har hatt tilbud om busstransport. Mellom Drammen og Oslo har togene gått som normalt.

Publisert: 07.11.19 kl. 21:09







Mer om