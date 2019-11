BEKYMRET: Narkodømte Madelaine Rodriguez (33) avbildet foran en av barrikadene i Cochabamba onsdag. Bolivia står på randen av borgerkrig. Foto: Privat

Bolivia-Madelaine: – Aldri vært så farlig her som nå

Narkodømte Madelaine Rodriguez (33) føler seg ikke lenger trygg i Bolivia. Hun vil ha hjelp til å redde barna ut av landet.

Oslo-kvinnen har vært i Bolivia siden hun ble pågrepet på flyplassen i Cochabamba sammen med to norske venninner i 2008. Politiet fant 22,4 kilo kokain i bagasjen deres og Rodriguez ble senere dømt til 13 år og fire måneder i fengsel.

Situasjonen i Sør-Amerikas fattigste land har vært urolig siden presidentvalget 20. oktober. Tre personer drept og over 400 er skadet så langt i de voldelige opptøyene.

Den sittende presidenten, Evo Morales, ble anklaget for valgjuks og flyktet til Mexico etter at hæren og politiet valgte å støtte opprørerne. Nå har hans motstandere tatt over styringen av landet og opposisjonspolitiker Jeanine Añez er midlertidig president.

FORBANNET: Politiet i Cochabamba var blant de første som brøt med myndighetene og støttet de som gjorde opprør mot Evo Morales. Foto: Danilo Balderrama / Reuters

– Jeg har ikke vært på jobb siden opptøyene startet. Gatene er ikke lenger trygge, heller ikke på dagtid. Jeg hadde aldri trodd det skulle bli så ille, sier Madelaine Rodriguez til VG.

Hun har vært ute på kausjon siden 2016, men venter på en formell beslutning om prøveløslatelse, før hun kan returnere til Norge.

– Det har aldri vært så farlig her som nå. Cochabamba er ikke lenger enn trygg by, forteller Madelaine.

Tre drept i opptøyene

Evo Morales, som tidligere levde av å dyrke kokablader, har en rekke bønder som støttespillere, såkalte «masister». Mange bor i området rundt Cochabamba.

– En dag det var konfrontasjoner fire kvartaler unna, så dro jeg ut for å se om banken var åpen. Da kom det en patrulje forbi og sa at vi måtte komme oss hjem, forteller hun videre.

Mens hun sonet fengselsstraffen fikk Madelaine Rodriguez to barn – Aisha (8) og Damian (6) – som har vokst opp med henne i Bolivia. Nå ønsker hun hjelp av Utenriksdepartementet (UD) til å få barna i trygghet.

– «Masistene» roper «Guerra Civil», som betyr borgerkrig, i gatene, men norske myndigheter svarer at de ikke kan hjelpe meg med å hente ut barna, forteller Madelaine.

UHYGGELIG: En blodig dukke, hengt i gatelyktene i Cochabamba. Foto: DAVID MERCADO / Reuters

Sønnen mangler gyldig pass

Både hun og tvillingsøsteren hjemme i Norge har de siste ukene bedt om hjelp fra Utenriksdepartementet (UD).

Fredag i forrige uke svarte UD at de har forståelse for at situasjonen er utfordrende, men de vil ikke bistå med å følge barna til Norge eller dekke kostnader til hjemreise.

Passet til Madelaines seks år gamle sønn er utløpt på dato. I svarbrevet, som VG har lest, skriver UD at de kan bistå med fornyelse av passet, men at det må skje via generalkonsulen i hovedstaden La Paz.

– Å reise til La Paz med barn er farlig. En buss med studenter som var på vei dit ble nylig ranet og tatt som gisler. Jentene ble avkledd og utsatt for seksuelle overgrep, sier Madelaine.

Utenriksdepartementet gjentar det samme på henvendelse fra VG. De kan først og fremst bistå med fornyelse av reisedokumenter og pengeoverføringer fra familie i Norge.

– Når det gjelder eventuell hjemreise av barn, vil utenrikstjenesten kunne tilrettelegge for kontakt med for eksempel pårørende eller andre som kan bistå med dekning av reiseutgifter og eventuell bistand under selve hjemreisen, sier pressetalsmann Per Bardalen Wiggen i UD.

Den flere år lange rettsprosessen i Bolivia, med påfølgende advokatutgifter, har ruinert økonomien til Madelaine Rodriguez og hennes familie. De har lenge vært avhengig av gaver fra privatpersoner.

De to jentene som Madelaine reiste sammen til Bolivia i 2008, rømte fra straffen og hjem til Norge for flere år siden. Selv har hun i praksis sonet ferdig dommen på 13 år og fire måneder.

Likevel kan hun ikke reise fra Bolivia.

– Jeg er ute på kausjon nå. Systemet er slik at jeg må inn i fengsel igjen for å kunne søke om prøveløslatelse, sier Madelaine Rodriguez.

Hennes norske forsvarer, Marius Dietrichson, har klaget inn Bolivia for brudd på menneskerettighetene fordi det tok ti år før Madelaine fikk en endelig dom. Han har også bedt Norge levere en offisiell protest til bolivianske myndigheter.

