Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Bom-sjokket: Om ti år kan bilistenes regning være doblet

Bom-regningen til bilistene vil øke fra 95 milliarder kroner nå, til 222 milliarder kroner i 2029 ifølge Nasjonal Transportplan. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier han vil gjøre alt i sin makt for å redusere summen.

For mindre enn 10 minutter siden







Etter en lang intern dragkamp og nesten regjeringskrise, legger Solberg-regjeringen nå inn 14 milliarder kroner over de 10 neste årene til reduksjon av bompenger på veiutbygging utenfor de store byene.

Men dette monner lite i forhold til hvordan den totale bomgjelden ligger an til å øke: Et ferskt anslag fra konsulentselskapet PWC tilsier 127 milliarder kroner i økt bompengegjeld i årene som kommer.

BILLIGST TIL FOTS: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tror det er mulig å redusere bompengegjelden ytterligere, også etter regjeringens bomkriseløsning. Foto: Jørgen Braastad, VG

Ifølge Nasjonal Transportplan (NTP), som Stortinget vedtok i 2017, skal det bygges rekordmye ny vei i Norge fram til 2029. Den største delen dekkes over statsbudsjettet, men bilistene må likevel regne med å betale bompenger på alle de nye store veiutbyggingene.

For hver krone som brukes til å redusere bomgjeld, ifølge regjeringens bompenge-forlik, ligger altså den samlede gjelden an til å øke med ni kroner de neste 10 årene, forutsatt at prognosene slår til.

les også Dette er bompenge-løsningen til Erna Solberg

Gjelden fordobles

Konsulentselskapet PWC har satt opp en oversikt over de gjenstående prosjektene i NTP fram til 2029, i et notat fra juni i år om fylkenes garantiansvar i de største samferdselsprosjektene. Bergens Tidende har tidligere omtalt PWC-rapporten.

Listen omfatter 45 store veiprosjekter over hele landet, som er planlagt med oppstart innen 2029. Samlet låneopptak - som bilistene skal dekke - er anslått til 127 milliarder kroner i beregningen.

De største er E39 Hordfast i Hordaland, E39 sør for Ålgård, Møreaksen som er E39 fra Ålesund til Molde, og den nye motorveien E18 fra Asker og inn til Oslo. Alle skal delfinansieres med bompenger.

Stor spesial: Sjekk bommene der du bor

Skal videre ned

Men samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) lover at kampen mot bompenger vil fortsette, også inn i neste NTP som Stortinget etter planen skal behandle våren 2021:

– De som tror at dette er fasiten, tar feil. VI skal gjøre alt vi kan for å få ned bompengene ytterligere. I regjeringserklæringen står det tydelig at bompengeandelen i neste NTP skal ned, sier Dale til VG.

– Men tallene er hentet fra din egen regjerings nasjonale transportplan?

– Det stemmer at Stortinget har vedtatt planer i den størrelsen. Men nå legger vi inn 14 milliarder kroner over 10 år til å slette gjeld på prosjekter utenfor de store byene. På toppen av dette kommer effekten at når vi sletter gjeld, så går kapitalkostnadene ned. I tillegg har Nye Veier klart å redusere kostnadene til å bygge vei med opptil 25 prosent, og det skal også komme bilistene til gode i form av lavere bompenger, sier Dale.

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande bekrefter overfor VG at bompenge-belastningen på bilistene vil øke de nærmeste årene:

– Ja det blir mer bompenger som følge av at det bygges mer vei. Men økningen blir mindre enn den ville vært uten regjeringens bompenge-avtale, sier hun.

22 milliarder mer

Bladet Motor har laget denne oversikten over nye veier med bomstasjoner som åpner det neste året: 13 nye prosjekter skal dra inn minst 22 milliarder kroner mer i bompenger.

Ingen av disse nye veiprosjektene kan vente å få lavere bompenger nå. I dokumentet som de fire regjeringspartiene godtok fredag kveld, har regjeringen har allerede prioritert hvilke veier som står først i kø for lettelse. Dette er regjeringens egen liste som ligger i bom-avtalen.

** E8 Ramsfjorden, hvor vestre alternativ blir bomfri.

** E136 Vågstrandtunnelen hvor en bom fjernes.

** Riksvei 3/25 hvor gjelden kuttes med 200 millioner kroner.

** E18 Arendal-Tvedestrand hvor takstene skal reduseres.

** E16 Bjørgum - Skaret hvor bom fjernes

** E6 Hålogalandsbrua hvor takstene skal reduseres, eventuelt blir omkjøringsveien bomfri.

** Fv7/Rv13 Hardangerbrua som får takstreduksjon.

– Denne listen er bare begynnelsen. Andre prosjekter hvor vi skal nedbetale bomgjeld, vil komme til etter hvert, sier Dale.

Øke formidabelt

– Avtalen mellom regjeringspartiene betyr utvilsomt en forskjell og en lettelse for de som bruker disse navngitte veistrekningene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i Norges Automobilforbund NAF, til VG.

– Men i det store bildet er det ingen tvil om at bompengebelastningen vil øke formidabelt i årene som kommer, legger hun til.

Publisert: 30.08.19 kl. 19:28







Mer om