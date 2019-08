Stille før brølet: Har levd på sparepenger og «dumpster diving»

Foran Stortinget i Oslo forbereder frivillige arrangører seg på det de håper blir tidenes største klimamarkering. Klimabrølets initiativtager Even Nord Rydningen har jobbet fulltid frivillig siden april.

– Hvis du tenker på miljømarkeringer i Norge, så var den største et fakkeltog i Oslo mot kraftlinjer i Nordmarka i 1946. Så var det skolestreiken i mars, men vi håper jo denne skal bli den største, sier Gaute Eiterjord, leder for Natur og Ungdom (NU).

Allerede før klokken ti har det begynt å samle seg barn og unge på Eidsvolls plass i Oslo. Plakater med påskrifter som «Vi har ingen planet B» og «Amazonas brenner» veives i lufta, og slagord som «Hva vil vi ha? Klimahandling! Når vil vi ha det? Nå!» ropes taktfast.

Sammen med en rekke andre organisasjoner er NU med på å arrangere nok en skolestreik for klima over hele landet. Denne gangen er det imidlertid litt annerledes, etter at streiken er over klokken 14.00 avløses den av det såkalte klimabrølet, en egen markering.

– Lei av overmoden mat

Klimabrølet har som mål å mobilisere tause voksne som ikke har engasjert seg ennå til klimakamp. Det hele kom på plass en kveld i januar.

– Jeg satt alene i sofaen og var litt redd for dette gigabeistet av en utfordring som klimaendringene er. Jeg skrev en Facebook-oppdatering og var sånn «hei, skal vi lage en partipolitisk uavhengig megamarkering», hvorpå fetteren min var sånn «JA! Veldig god idé», og derfra ballet det på seg.

Sammen med fetteren sin har Rydningen jobbet fulltid siden april for å få på plass det de håper blir tidenes største klimamarkering i Norge. Det har gått utover lommeboken.

– Jeg har levd på sparepenger og «dumpster diving» (plukking av spiselig mat fra søppelcontainere, journ.anm.). Kjæresten min begynner å bli litt lei av overmoden mat, så nå må jeg snart begynne å tjene penger igjen, sier han blidt.

Leder for Natur og Ungdom Gaute Eiterjord håper dagens demonstrasjoner blir tidenes største norske klimamarkering. Foto: Henrik Giæver, VG

– Håper på mer skulking i 2019

Eiterjord fra NU synes det er kult at skolestreikene har blitt så store, og beskriver det hele som «helt vilt». Han viser til statistikk fra Ungdata-undersøkelsen, som sier at ungdom skulker mer enn før.

– De tallene var fra 2018. Vi lurer litt på 2019-tallene. Jeg håper jo nesten at det øker.

Blant de streikende er dagens konferansierer, Tina Razafimandimby Våje (16) og Even Jacobsen (14), samt appellant Agnes Granli Lægreid (14). De er enige om at klimastreik er en god prioritering.

– Den er jo ikke bare viktig for oss, den er viktig for veldig mange andre. Hvis vi gjør det vi kan her i Norge, og det er ganske mye, så vil vi være med på å påvirke klimaet og livet til andre steder i verden, sier Tina.

– Er dere ikke redde for fraværsgrensen?

– Litt, men jeg synes det er en bedre prioritering å være med på skolestreik.

Om det skulle være noen tvil om hvem som er inspirasjonen, har Agnes skrevet «Skolstrejk för klimatet» på T-skjorten, det samme som Greta Thunberg skrev på skiltet hun brukte da hun startet den internasjonale skolestreikbevegelsen for over et år siden.

SKULKER: (f.v.): Agnes Granli Lægreid, Even Jacobsen og Tina Razafimandimby Våje skal være konferansierer og holde appell under skolestreiken. Foto: Henrik Giæver, VG

– Kidsa har alltid rett

I tillegg til appeller blir det også konsert med rapgruppen Gatas Parlament, bestående av Elling Borgersrud og Alexander «Jester» Molkom.

– Det er veldig ålreit. Streiken har jo vært hovedårsaken til arbeiderbevegelsens makt gjennom åra. Det er veldig bra og fornuftig at ungdommen plukker opp tråden, sier Borgersrud.

– Det går ikke an å ikke støtte dette arrangementet. Kidsa har alltid rett, istemmer Molkom, og refererer til gruppens album med samme navn fra 2008.

– Jeg tror det er veldig aktuelt i dag. Jeg så jo en parole den forrige streiken med Kidsa har alltid rett. Det er sånn man blir litt stolt av.

LYTT TIL KIDSA: Rapgruppen Gatas Parlament skal underholde fra scenen under skolestreiken. – Kidsa har alltid rett, mener de. Foto: Henrik Giæver, VG

Publisert: 30.08.19 kl. 11:45 Oppdatert: 30.08.19 kl. 12:00







