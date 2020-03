GRENSE: Den norsk-russiske grensen ved Storskog sørøst for Kirkenes i Finnmark. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Midlertidig passkontroll på grensen – gods går som før

Regjeringen skjerper personkontrollen på grensen. Du må være forberedt på å vise pass. Men godstrafikken går som før over grensen.

Oppdatert nå nettopp

Regjeringen har besluttet å innføre midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense. Målet er å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra utlandet, opplyser Politidirektoratet.

Tiltaket innføres i ti dager fra mandag klokken 08.00.

− Det vil fortsatt være mulig å reise til og fra Norge for norske statsborgere, men reisende må være forberedt på å kunne dokumentere eget statsborgerskap ved alle landets grenseoverganger, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Søndag vedtok regjeringen en ny forskrift som åpner for å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge for å hindre videre smittespredning.

Grensene er åpne

− Politiet forbereder seg på å kunne utøve personkontroll på flyplasser, havner og grenseoverganger i tråd med det regjeringen har besluttet, sier Bjørnland.

Politiet vil ikke være til stede ved alle grenseovergangene til enhver tid, men vil foreta stikkprøvekontroller. Ingen grenseoverganger stenges.

les også Flyplassene stenger ikke

– Det anbefales derfor å medbringe pass for å lette grensekontrollen, også ved reiser innenfor Norden, sier Bjørnland.

Politiet på flyplassene

På alle de største flyplassene er politiet til stede for å bistå helsemyndighetene praktisk med karanteneavvikling og returer.

14-dagers karanteneplikt er innført for reisende som ankommer fra andre land enn Sverige og Finland.

Fra tirsdag gjelder karanteneplikten også Sverige og Finland, melder NRK. Jobbpendlere som krysser grensene, er unntatt.

Dette innebærer at passasjerer som ankommer Norge med fly fra utlandet skal transporteres til et egnet oppholdssted, hvor de må være i 14 dager.

les også Ikke helsepersonell ved ankomst Oslo torsdag: – Vi er måpende

Utenlandske passasjerer som ikke er syke, sendes tilbake ved første mulighet.

Ved ankomst vil politiet gjennomføre grensekontroll og ledsage passasjerer fra gate til buss. Også Heimevernet bistår, men har ikke politimyndighet.

Åpne grenser for gods

All transport av varer som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk, ifølge regjeringen.

– Når det gjelder gods, er hovedbudskapet at aktørene i næringslivet kan fortsette som før, sier tolldirektør Øystein Børmer.

STENGT: Bommene var lørdag nede på E6 ved svenskegrensen på Svinesund i Østfold. Foto: Thomas Andreassen

Tollstedene vil bli åpne for næringslivet som normalt, men alle privatreisende må forholde seg til politiets restriksjoner.

– Godstrafikk dreier seg om import av mat og medisiner og en rekke innsatsfaktorer som næringslivet er avhengig av, for å holde hjulene i gang. Vi må sørge for at vi ikke får en forsyningskrise, sier tolldirektør Børmer.

Publisert: 15.03.20 kl. 21:16 Oppdatert: 15.03.20 kl. 21:38

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser