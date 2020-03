AVLYSER: Flere universiteter avlyser forelesninger på grunn av coronaviruset. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Disse universitetene og høyskolene avlyser forelesninger

En rekke universiteter opplyser onsdag at de avlyser forelesninger og vil overføre undervisning til nettet. Se oversikten her.

Universitetet i Oslo

Flere studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) har onsdag fått beskjed om at forelesninger er avlyst.

– Fra i morgen, torsdag 12. mars, vil vi legge til rette for at mest mulig undervisning skal foregå digitalt. Alle arrangementer i regi av UiO som ikke er undervisning, avlyses, skriver universitetet på sine nettsider.

All undervisning med over 100 deltagere, skal skje digitalt fra i morgen, ellers avlyses de.

All undervisning ved Det medisinske fakultet avlyses også midlertidig fra og med 12.3.2020

Blant annet er exphil-undervisningene er avlyst.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sør-Øst Norge har flere bekreftede tilfeller. Nå er det ett bekreftet tilfelle hos en student i Porsgrunn og ett tilfelle hos medarbeider i Vestfold (Bakkenteigen), samt mistanke om ett tilfelle hos en student på Kongsberg.

Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) har åtte campus.

De avlyser all campusbasert undervisning på USN er avlyst torsdag 12. og fredag 13. mars. Digital undervisning går som planlagt. Avlysningen gjelder også obligatorisk undervisning.

Fra mandag 16. mars skal undervisning og veiledning gjennomføres digitalt. Hvis dette ikke er mulig, skal undervisningen avlyses. Dette gjelder fram til etter påske (til og med mandag 13. april). Ny vurdering vil bli gjort før påske.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø (UiT) opplyser at de ikke har forelesninger med over 500 studenter.

– Vi gjør fortløpende vurderinger og følger FHIs råd. Ingen forelesninger er avlyst foreløpig, avdelingsdirektør i UiT Heidi Adolfsen.

Onsdag ettermiddag opplyser seniorrådgiver Karine N. Aarskog at forelesning med 100 eller flere deltagere vil enten foregå digitalt eller utsettes ut uken. Studentene vil få mer informasjon om hva som skjer på sikt.

Universitetet i Bergen

– Universitetet med tiltak og planer for situasjonen, og vi kan gi mer informasjon og detaljer om ev. endringer i undervisningen og eksamensavviklingen i løpet av dagen, skriver kommunikasjonsrådgiver Odd Vegard Kandal-Wright i en e-post til VG.

På universitetets nettside opplyser UiB at alle av universitets egne arrangementer i Universitetsaulaen avlyses frem til påske.

Klokken 15.32 skriver UiB i en pressemelding at det vil bli lagt til rette for at mesteparten av undervisningen vil fra torsdag 12. mars gjennomføres digitalt eller avlyses.

De har også valgt å stanse all undervisning ved det medisinske fakultet på campus. Dette betyr:

Studenter ved alle studieprogrammer ved Det medisinske fakultet skal oppholde seg borte fra undervisningslokaler, tannklinikken, laboratorier, lesesaler og sykehus.

Studenter i praksis utenfor Bergen er ennå ikke omfattet av denne bestemmelsen. Fakultetet ber underviserne organisere undervisningen og følge opp studentene gjennom læringsplattformen Mitt UiB

– Digital skoleeksamen vil gjennomføres som normalt frem til påske, men det legges opp til at studentene sitter spredt med forsvarlig mellomrom som et smitteforebyggende tiltak. UiB planlegger med at eksamen etter påske i størst mulig grad skal kunne gjennomføres uten fremmøte på campus, skriver de i pressemeldingen.

Universitetet i Agder

All undervisning ved UiA torsdag 12. og fredag 13. mars er avlyst. Studenter oppfordres til å ikke oppholde seg på campus disse dagene, skriver universitetet på sine nettsider.

Universitetet forbereder at undervisning fra og med mandag 16. mars i hovedsak kommer til å foregå digitalt i en periode.

UiA følger utviklingen nøye, og studenter vil få beskjed på vanlig måte ved endringer knyttet til undervisning, skriver kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen i en e-post til VG.

Av tiltak er det besluttet at:

Alle tjenestereiser og studiereiser til utlandet innstilles, hvis ikke det foreligger særlige grunner som skal godkjennes på forhånd.

Universitetet vurderer fortløpende hvilke arrangementer som kan gjennomføres og hvilke som må avlyses/utsettes. Alle arrangementer med mer enn 500 deltagere utsettes/avlyses, og det skal gjøres risikovurderinger av alle arrangementer med over 100 deltagere i henhold til anbefalinger og vurderingsverktøy fra FHI. Planlegging av nye arrangementer i nærmeste fremtid settes på vent.

Tiltak for kantineområdene gjøres fortløpende i samarbeid med samskipnaden.

UiA vurderer alternative eksamensformer fortløpende.

Private reiser skal vurderes i henhold til UiAs retningslinjer og anbefalingene til FHI.

OsloMet og BI

Fra og med torsdag er all klasseromsundervisning på campus avlyst ved Handelshøyskolen BI og OsloMet, skriver Khrono.

– Vi er i en ny fase av smittespredningen av koronaviruset. Helsen til våre studenter og ansatte er vår høyeste prioritet. Vi tar vår del av ansvaret for å forhindre og begrense smitte i befolkningen, og følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene, skriver rektor Curt Rice i en pressemelding.

Flere studenter ved BI melder til VG at de har fått beskjed om at BI tilbyr digitalundervisning. I en internmelding skriver BI:

«BI følger de siste rådene fra myndighetene vedrørende coronaviruse og tilbyr alle studenter digitalundervisning i istedenfor klassemorsundervisning».

Universitetet i Stavanger

Universiteter i Stavanger (UiS) vurderer situasjonen fortløpende.

– I går ble Næringslivsmessen på UiS avlyst, opplyser strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes i en sms til VG.

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) opplyser i en pressemelding at de følger utvikling av coronasmitten tett, og vurderer fortløpende hvilke tiltak som skal iverksettes.

Onsdag besluttet NTNU at hele enheter/emner/relevante studieprogram/praksis blir stengt, dersom en student eller ansatt har vært i kontakt med noen som har fått påvist coronasmitte og selv har symptomer.

Ansatte eller studenter som har vært i kontakt med noen som har fått påvist smitte, men selv ikke har symptomer, skal gå i karantene i 14 dager.

– Alle forelesninger med 500 eller flere deltagere avlyses eller utsetter, skriver de i en pressemelding.

I tillegg avlyses også sosiale arrangementer av ikke-faglig karakter i NTNUs lokaler, inntil videre, og studentsamskipnaden skal i løpet av dagen avgjøre om også arrangementer i deres lokaler skal avlyses.

Høgskolen i Østfold

Undervisningen på Høgskolen i Østfold vil fra mandag 16. mars gjennomføres over nett inntil ny beskjed blir gitt, skriver høgskolen på sine nettsider.

Også undervisning torsdag og fredag avlyses for alle studenter, men studenter som har eksamen i disse to dagene skal møte opp og gjennomføre dette som planlagt, skriver høgskolen.

Høyskolen Kristiania

Undervisningen på campus vil fra og med torsdag 12. mars avlyses, skriver skolen på sine hjemmesider onsdag kveld.

De skriver videre at undervisning vil bli gjennomført nettbasert så fort som mulig – senest innen mandag 16. mars. I tillegg avlyses alle arrangementer inntil videre.

Totalt 7000 studenter flyttes til digitale plattformer over natten.

– Vi setter helse og sikkerhet aller høyest, og vil gjøre vårt ytterste for å at våre studenter skal få gjennomført sin utdanning på en god måte. Vi har allerede flere av våre store studier som nettstudier, og har mange års erfaring med digital undervisning, sier administrerende direktør Solfrid Lind ved høyskolen.

Høyskolen i Innlandet

All campusbasert undervisning stanses fra 12. mars på Høyskolen i Innlandet, skriver høyskolen i en pressemelding. De planlegger en overgang til fjernundervisning.

Eksamener planlagt torsdag 12. og fredag 13. mars er besluttet utsatt.

Studiestedene til høyskolen stenges imidlertid ikke. Studenter som ikke har tilgang til nett hjemme, kan sitte i HINNs lokaler. Ansatte møter som hovedregel på jobb, dersom det ikke foreligger grunner for noe annet.

Lovisenberg diakonale høgskole

All undervisning avlyses 12. og 13. mars.

Fra mandag 16.3 vil undervisning i LDHs lokaler erstattes med alternative læringsmetoder og nettbaserte undervisningsformer, skriver skolen på sine sider.

Nord Universitet

Også Nord Universitet i Bodø opplyser at det ikke vil gjennomføres fysisk undervisning på deres studiesteder 12. og 13. mars.

Skolen skal bruke dagene for å legge til rette for mest mulig nettbasert undervisning.

Se universitetets sider for mer informasjon.

Noroff Høyskole og Fagskole

Noroff stanser også undervisningen på sine campuser fra og med torsdag 12. mars.

Studenter bes holde seg hjemme, og får beskjed om at nettbasert undervisning vil bli operativ i løpet av torsdag.

– De siste dagene har det vært en rask utvikling i situasjonen rundt COVID-19 (koronavirus). Vi har derfor besluttet å stenge våre campuser i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand i henhold til FHI sine råd om å unngå store samlinger av mennesker, sier rektor Lars Erik Torjussen.

– Vi er del av en nasjonal dugnad for å begrense smitte og følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene. Helsen og sikkerheten til våre studenter og ansatte er vår viktigste prioritet.

NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet varsler onsdag kveld at de innstiller all campus-basert undervisning med øyeblikkelig virkning, så langt det er praktisk mulig.

Det jobbes iherdig med å tilrettelegg for alternative undervisningsformer ved fakultetene, skriver NMBU på nettsiden.

Sju ansatte er i karantene, en student og en ansatt er smittet av coronaviruset. Studenten har vært i karantene fem dager før utbrudd og er fortsatt i karantene, den ansatte har ikke vært på campus.

