KVINNE-KRITIKK: Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte Norsvins griseavls-anlegg i Hedmark mandag. Han viser forståelse for at Anette Trettebergstuen uttaler seg som leder partiets kvinnenettverk. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Støre: – Jeg deler bekymringen for at personkonflikter ødelegger

I et intervju sier lederen i Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, at støyen rundt Trond Giske ødelegger for Ap. Hun ber Giske sette partiet først. Nå får hun støtte for intervjuet av partileder Jonas Gahr Støre.

Stortingsrepresentant Trettebergstuen, som har vært regnet for en støttespiller for Giske, går nå inn i spørsmålet om hvorvidt Giske bør bli fylkesleder i Trøndelag Ap, som avgjøres på årsmøtet 20. – 22. mars.

Trettebergstuen oppfordrer i det oppsiktsvekkende intervjuet Giske om å «sette partiet først» – og sier at hun «skulle ønske Giske lot Ap få ro».

– Som leder av kvinnenettverket er jeg veldig bekymret for at kvinner, og menn, kontakter meg og er usikre på partiet sitt, på om de fortsatt kan støtte det, fordi de blir opprørt av at Giske synes å få makt, så tidlig etter 2017, sier Trettebergstuen til Dagbladet.

VG har ikke kommet i kontakt med Trettebergstuen mandag.

BEKYMRET: Anette Trettebergstuen er engstelig for at støyen rundt Trond Giskes eventuelle comeback i Trøndelag kan ødelegge for Ap. Foto: GØRAN BOHLIN, VG

Partileder Støre kommenterte mandag ettermiddag Trettebergstuens intervju på følgende måte:

Ødelegger

– Jeg deler bekymringen for at personkonflikter ødelegger for det politiske arbeidet. Og det er forståelig at lederen for kvinnenettverket tar opp bekymringen hennes medlemmer tar opp. Men det er opp til Trøndelag Ap å velge sine ledere, og jeg regner med at de tar ansvaret det er å velge en samlende leder for fylkespartiet, sier Støre til VG.

Bakgrunnen for intervjuet i Dagbladet, er et innlegg Trettebergstuen holdt under årskonferansen til kvinnenettverket i Oslo Ap, ifølge avisen.

– Det er Trøndelag som må velge den de best mener representerer det de vil være, men jeg kunne ønske Giske lot partiet få ro nå, ved å respektere det at støyen rundt ham ødelegger for oss, og sette partiet først, sier hun til Dagbladet.

ØNSKET SOM LEDER: For å vinne lederkampen må en kandidat ha minst 120 av 239 delegater bak seg. En opptelling Trønder-Avisa har gjort viser at Giske har støtte fra lag med til sammen 146 delegater. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Kvinnenettverkets funksjon er å lytte til de stemmer som er engasjert i denne saken. Det er bra at folk sier ifra hva de mener, sier Støre til VG under et besøk på Norsvins forskningsstasjon for griser utenfor Hamar.

Trettebergstuen vil overfor Dagbladet ikke svare på om hun mener Trond Giske bør si nei til et potensiell fylkeslederverv i Trøndelag eller la være å ta gjenvalg til Stortinget.

Giske vil ikke svare på om han vil bli fylkesleder.

– Anette har gjennom de to siste åra vært en enorm støtte og venn for meg og familien min, og gitt inspirasjon og pågangsmot. Jeg er helt enig i at vi må konsentrere oss om politikken, om det som betyr noe for folk: en god skole for alle barn, trygg alderdom og helse og en ny regjering for mindre forskjeller i Norge, skriver Trond Giske i en tekstmelding til Dagbladet.

VG har vært i kontakt med Trond Giske mandag kveld. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Møte mandag

Lederen i valgkomiteen i Trøndelag Ap, stortingsrepresentant Arild Grande, opplyser til VG at valgkomiteen hadde møte mandag.

– Vi er i dag blitt enige i valgkomiteen om at vi skal legge fram en enstemmig innstilling, slik at det ikke blir kampvotering på årsmøtet. Da må vi lage en kabal som er samlende, slik at alle kan stille seg bak den. Neste møte i valgkomiteen er den 12. mars, og så skal vi legge fram en ferdig innstilling 16. mars, sier Grande.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018. Partiet konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige, men avviser anklagene om seksuell trakassering.

Publisert: 02.03.20 kl. 19:27

