Høie om coronaviruset: Går nå inn i en ny fase

Helsedirektoratet har det siste døgnet registrert de første smittetilfellene som ikke kan spores.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og helseminister Bent Høie tirsdag kveld.

Derfor anbefaler de nå at arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses eller flyttes.

Det gjelder for eksempel for konserter og teaterforestillinger, men også kantiner eller forsamlingslokaler.

– For å redusere risikoen for smittespredning er det mer vi som enkeltpersoner kan gjøre. Vi trenger alle menneskene i Norge sitt engasjement for å få til dette, sier Guldvog.

FHI har per tirsdag registrert 277 smittetilfeller i Norge. Dermed har 85 personer testet positivt det siste døgnet.

Flertallet er fortsatt personer som har vært på utenlandsreise, eller som har vært i kontakt med dem.

Anbefaler hjemmekontor

Helsedirektoratet ber nå store arbeidsgivere som har mulighet om å innføre til hjemmekontor eller økt bruk av fleksitid.

– På den måten reduserer vi antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. Det kan bidra til å bremse smittespredningen i storbyene, sier helsedirektøren.

De oppfordrer samtidig kollektivselskaper til godt renhold av områder med håndkontakt, som T-banevogner, busser og trikker.

– På samme måte oppfordrer vi til god rengjøring av områder med håndkontakt der det er stor publikumstrafikk, sier han.

Saken oppdateres.

Publisert: 10.03.20 kl. 18:03 Oppdatert: 10.03.20 kl. 18:18

Les også

Fra andre aviser