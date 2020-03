INNSTILT: Sveinung Rotevatn (t. h.) og Trine Skei Grande er innstilt som nestleder og leder i Venstre. Abid Raja (bak) er innstilt som andre nestleder. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kilder til VG: Slik var spillet i kulissene da Skei Grande ble innstilt til gjenvalg

Da Trine Skei Grande (50) tilbød Sveinung Rotevatn (32) jobben som statsråd, skal hun ha stilt et hittil ukjent krav: Rotevatn måtte gi Venstres valgkomité beskjed om at han ikke var kandidat til å overta hennes posisjon som partileder - ellers ville han ikke bli statsråd.

Ifølge VGs opplysninger måtte betingelsen gjelde selv hvis valgkomitéen ville innstille Rotevatn.

På dette tidspunktet hadde Grande i flere uker vært informert av valgkomitéen om at hun ikke hadde nok støtte i partiet til at komitéen kom til å innstille henne til gjenvalg, og hun hadde to ganger blitt oppfordret til å ta regien selv ved å varsle sin avgang offentlig.

Etter inngående samtaler med en rekke sentrale kilder i Venstre de siste dagene, kan VG avsløre helt nye detaljer i det intense og fortsatt pågående spillet om makten i Norges eldste parti:

** Grandes krav om lojalitet skal ha ført til en konflikt mellom Grande og Rotevatn som varte i dager. Dramaet utspilte seg i både møter og telefonsamtaler.

Sa nei tre ganger

** Til sammen tre ganger skal Rotevatn, ifølge VGs opplysninger, ha sagt nei til å innfri Grandes betingelse.

** Rotevatn skal overfor partilederen ha begrunnet avslaget med at det ville gjøre valgkomitéens arbeid umulig, sette landsmøtet i en tvangssituasjon og kortslutte partidemokratiet.

** Dessuten ville han bli partileder selv, og det hadde han fortalt første gang foran en samlet valgkomité allerede i oktober fjor. Han skal ha gjentatt det foran samme valgkomité i januar. I disse møtene hadde han også sagt at valgkomitéen ikke burde innstille på gjenvalg av Grande, ifølge VGs kilder.

** Rotevatns nei til denne «avtalen», skal ha fått Grande til å si rett ut til Rotevatn at hun da ikke kom til å sette ham inn som statsråd. Rotevatn skal etter det VG får opplyst ha svart Grande at dette ikke ville få ham til å skifte mening.

Grandes rådgivere møtte opp

** Først torsdag 23. januar, under 24 timer før han av Kongen i statsråd ble utnevnt til ny klima- og miljøminister, skal det ha blitt bevegelse. Da kom Grandes to viktigste rådgivere - statssekretær Audun Rødningsby ved Statsministerens kontor og statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet, for å snakke med Rotevatn ansikt til ansikt. Møtet fant sted på statsrådskontoret til Ola Elvestuen, som var bortreist.

** Samme dag fikk Rotevatn besøk av nåværende næringsminister Iselin Nybø. Dette møtet fant sted på Rotevatns eget statssekretær-kontor.

** I disse to møtene skal Rotevatn ha blitt igjen ha blitt bedt om å akseptere løsningen med Grande som fortsatt leder. Argumentene skal ifølge VGs kilder ha vært at Rotevatn ennå var ung, og at hans tid som partileder ville komme, men at partiet og han selv var best tjent med at Grande fikk fortsette som leder i to år til.

les også Les også: Kortene i Venstre kan bli delt ut på nytt

** Rotevatn ga etter, og denne «avtalen» skal ha ført til at valgkomitéen da den skulle ta sin beslutning, ikke hadde andre lederkandidater enn Trine Skei Grande.

Torsdag i forrige uke la dermed partiets superveteran Per A. Thorbjørnsen (67) fra Stavanger fram det som var blitt en enstemmig innstilling:

Grande ble foreslått gjenvalgt som leder, Rotevatn som 1. nestleder og Abid Raja som 2. nestleder.

Hemmelig dokument

Valgkomitéen hadde lagt opp til en uvanlig bred prosess denne gangen. Dagens partileder har sittet i 10 år. Men kommune- og fylkestingsvalget hadde gått elendig.

Komiteen drev omfattende reising til fylkeslagene, og lagene og medlemmene ble anmodet om å komme med sin mening skriftlig, direkte til komitéen.

Og det gjorde Venstres folk: Til sammen kom det inn 1560 eposter med tilbakemeldinger til valgkomitéen.

Komitéleder Thorbjørnsen fikk utarbeidet et eget og strengt hemmelig dokument med en oppsummering av reaksjonene. Dokumentet ble delt ut til komitéens medlemmer, men alle papirkopiene ble samlet inn igjen ved møtets slutt.

Innholdet i dokumentet har aldri vært kjent, men VGs kilder i valgkomitéen forteller at medlemmenes respons var nedslående for de som måtte ønske gjenvalg av Grande. Best ut kom Sveinung Rotevatn, men hakk i hæl fulgte Abid Raja. Og et godt stykke bak disse to fulgte den nåværende partilederen.

FAVORITT: Sveinung Rotevatn var favoritten til mange i valgkomiteen, ifølge VGs opplysninger. Foto: Terje Pedersen

Fra tre til to

Da valgkomitéen møttes 3. januar, skal bildet ha vært temmelig klart: Komitéen hadde tre lederkandidater å velge blant. Alle hadde stilt seg til disposisjon for ledervervet hvis komitéen ba dem om å stille.

Ved to anledninger allerede skal Per A. Thorbjørnsen ha sagt rett ut i et valgkomitémøte - ansikt til ansikt med Trine Skei Grande - at hun ikke lenger hadde støtte av et flertall i partiet, og at det lå an til at valgkomitéen ikke kom til å innstille på gjenvalg.

Dermed opererte valgkomitéen, ifølge VGs kilder, i realiteten på dette tidspunktet kun med to mulige kandidater: Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

Men snaue tre uker etter dette møtet i komitéen - mandag 20. januar - sprang en bombe i norsk politikk, som skulle endre hele situasjonen totalt både for Venstres valgkomité og de tre lederkandidatene:

Da varslet Siv Jensen at hun tok Fremskrittspartiet ut av Erna Solbergs regjering.

Tok inn begge

For Venstre og Grande betød Frps exit rent praktisk at partiet fikk en ekstra statsråd. Hvem skulle Grande velge?

Signalene fra organisasjonen var ikke til å ta feil av: De ønsket fornyelse og foryngelse.

Grande bestemte seg for å ta inn både Rotevatn og Raja.

les også Elvestuen åpner for kampvotering mot Grande

Men betingelsen var altså at både Raja og Rotevatn understreket overfor valgkomiteen at de ikke var kandidater.

For Raja var situasjonen en annen enn for Rotevatn. Raja hadde ikke sagt til valgkomiteen at den burde vrake Grande, slik Rotevatn hadde gjort. Han hadde sagt at han kun var kandidat hvis Grande ikke ønsket å fortsette.

Ifølge VGs opplysninger protesterte ikke Abid Raja da Grande sa at han skulle inn i regjering og sa at hun forventet lojalitet av ham. Lederspørsmålet ble ikke satt på spissen: Det var innforstått at han skulle presisere overfor valgkomiteen at han ikke utfordret Grande, og det gjorde Raja i møtet 1. februar.

Reaksjoner

Kilder forteller VG at reaksjonene var sterke i valgkomitéen på at Rotevatn og Raja trakk sine lederkandidaturer på dette møtet. Valgkomitéen spurte dem om det var inngått en avtale mellom de to og Grande.

Raja svarte i møtet at det ikke var inngått noen skriftlig avtale, men at de tre var «samsnakket» om dette.

Rotevatn benektet ifølge VGs kilder i møtet at det var inngått noen avtale, men sa ellers akkurat det samme som Raja: Han ikke lenger lederkandidat.

For Grande var det særlig ett stort problem hvis både Rotevatn og Raja skulle inn: Én av dagens statsråder måtte ut. Og det måtte bli den ene mannen Venstre hadde i regjering, klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Ellers gikk ikke kjønns-kabalen opp.

Torsdag 23. januar ble en helt spesiell dag i Klima- og Miljødepartementet. Sjefen, Ola Elvestuen, var i Bergen på oppdrag. Grande hadde sagt ja til at han dro vekk, selv om 1. nestleder Elvestuen formelt var hennes stedfortreder som Venstre-leder. Kontoret hans sto tomt.

les også Venstre-Trine om den nye ledelsen: Slapp inn de partiet pekte på

Flertall for Rotevatn

Rotevatn ga overfor medarbeidere på denne torsdags morgenen uttrykk for at han ikke hadde sovet et minutt natten i forveien, og at han opplevde å være i en ubehagelig situasjon.

Etter møtene senere på dagen med statssekretærene Rødningsby og Olsen, og statsråd Nybø, snudde Rotevatn.

Han informerte deretter Grande om at han skulle gi beskjed til valgkomitéen om at han ikke lenger var kandidat til ledervervet.

«Avtalen» var et faktum. Dagen etter ble Rotevatn utnevnt til klima - og miljøminister.

Men: På det som skulle være det avsluttende møtet i valgkomitéen forrige torsdag, konkluderte leder Thorbjørnsen med at det var flertall for Rotevatns kandidatur.

VG kjenner til at kun ett medlem - Espen Ophaug fra Oslo - hadde Trine Skei Grande som sitt førstevalg til ledervervet. Åtte personer hadde enten Rotevatn eller Raja som sitt førstevalg, noe også TV 2 meldte tirsdag ettermiddag.

les også 17 utmeldt fra Oslo Venstre etter omstridt lederinnstilling

Siste telefon

Medlemmer av valgkomitéen beskriver hele situasjonen som svært frustrerende for komitéen, fordi mannen flertallet ønsket, ikke var kandidat.

Derfor bestemte komitéen seg for å ta en siste telefon til Rotevatn - midt under møtet. Der fikk Rotevatn vite at komitéen ønsket å innstille ham som ny leder i Venstre. Han fikk vite at han hadde flertallet bak seg. Ville han ombestemme seg, og si ja?

Rotevatn ba om betenkningstid. Han ringte til Trine Skei Grande. Etter samtalen med partilederen, ringte Rotevatn tilbake til komitéleder Thorbjørnsen.

Svaret var fortsatt det samme:

Nei.

Minutter senere ble Trine Skei Grande enstemmig innstilt til gjenvalg som leder i Venstre.

Dagen etter erklærte 1. nestleder Ola Elvestuen at han vurderer å utfordre Grande i en kampvotering.

VG har vært i kontakt med Trine Skei Grandes statssekretær Jan Christian Kolstø, som viser til at Grande i et intervju med VG før helgen på spørsmålet om det var inngått noen avtale med Raja og Rotevatn, svarte at hun tok de to inn i regjeringen fordi partiet pekte på dem.

Sveinung Rotevatn ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

PSST! Landsmøtet i Venstre skal etter planen arrangeres 17.-19. april. Det er foreløpig ikke kjent om også dette vil bli utsatt som følge av coronasmitten.

Publisert: 10.03.20 kl. 21:21

