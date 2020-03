CORONA: Helsedirektør Bjørn Guldvog etterlyste klarere kommunikasjon om arbeidet som ble gjort med coronavirus-epidemien fra både statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H). Foto: Frode Hansen

Helsedirektøren ba statsministeren komme på banen i corona-møte

To dager før landet ble stengt ned, mente helsedirektøren at statsministeren og helseministeren måtte komme på banen.

Nå nettopp

I møtet mellom toppene i Beredskapsutvalget mot Biologiske hendelser (BUB) tirsdag forrige uke var budskapet fra helsedirektør Bjørn Guldvog at situasjonen rundt coronautbruddet hadde blitt mer krevende.

«Det er viktig at vi er omforent om hva vi har av motstand å sette inn. Vi vil helst unngå en situasjon slik som i Italia», sa han, ifølge møtereferatet som VG har fått innsyn i.

Helsedirektøren ville at det skulle bli tydelig kommunisert ut hva helsemyndighetene jobbet med, og mente at dette budskapet manglet i politikken, media og pressen:

«Helsedirektøren mener at statsråd og statsminister må på banen for å understreke arbeidet vi utfører. Disse kommer til neste møte torsdag.»

les også Høie om coronaviruset: Går nå inn i en ny fase

To dager senere var statsminister Erna Solberg (H) og Bent Høie (H) på plass i møtet, og deltok på en presseseanse som varte i 30 minutter. Etterpå gikk statsministeren og helseministeren ut, og møtet fortsatte uten dem.

STATSMINISTER: Erna Solberg mener det var riktig av regjeringen å komme sterkere på banen da de gjorde dette i løpet av forrige uke. Foto: Krister Sørbø

Ville svare på mediekritikk

Til VG sier helsedirektør Guldvog at hans utsagn på møtet tirsdag 10. mars understreket den alvorlige situasjonen vi nå befant oss i. Han mener det var hans plikt å gjøre statsministeren og helseministeren oppmerksom på epidemiens utvikling og alvorlighet.

– Vi i beredskapsutvalget mente at det var viktig å få en så sterk oppmerksomhet om sakens alvor som mulig. Vi har hele tiden opplevd at statsministeren og helseministeren har hatt veldig stor oppmerksomhet om coronavirus-epidemien, sier Guldvog til VG.

I tillegg mente helsedirektøren at myndighetene enda tydeligere måtte vise hva de gjorde for å bekjempe coronaviruset, også i media.

– Vi måtte beskrive tydelig hva det er vi har gjort. Det var en kritikk i media på det tidspunktet om at det ble gjort så lite. Mitt anliggende var å tydeliggjøre det som faktisk ble gjort. Det var mange tiltak som var iverksatt allerede. Det var viktig å få frem budskapet på hva vi jobbet med, sier Guldvog.

– Jeg har hele tiden opplevd at vi har hatt regjeringen fullt og helt i ryggen. Så var det ting som skjedde rundt den 10. mars, to dager før vi traff de nye vedtakene etter smittevernsloven og helseberedskapsloven. Det var viktige endringer som vi ville være helt sikre på ble tydelig kommunisert til statsministeren og helseministeren, legger han til.

Høie: - Understreker alvoret

Bent Høie avviser at Guldvog kritiserte Solberg-regjeringen.

– Det han sier er ikke kritikk, tvert imot. Det han sier understreker bare alvoret i situasjonen, og omfanget av de tiltakene som de da begynte å vurdere. Jeg hadde tett kontakt med Guldvog, og han visste han hadde meg og regjeringen i ryggen da han mente det var behov for kraftige tiltak. Da disse kom, var det helt klart at både statsministeren og jeg måtte være med på å fronte dem, selv om de formelt ble vedtatt av Helsedirektoratet, sier Høie til VG.

Statsminister Erna Solberg bekrefter at det i kontakten med Helsedirektoratet var klart at regjeringen måtte komme sterkere på banen.

Til VG sier hun at regjeringen sa at de måtte komme på banen. De mente at de ikke kunne la Helsedirektoratet være de eneste som skulle stå frem. Dette var på et tidspunkt da Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet hadde hoveddelen av sakene, ifølge Solberg.

Strengeste tiltak i fredstid

Da Solberg og Høie torsdag 12. mars deltok i møtet i Beredskapsutvalget mot Biologiske hendelser og en presseseanse, var det kort tid før statsministeren skulle holde en historisk pressekonferanse.

Samme dag varslet Solberg-regjeringen at de innførte de sterkeste og mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge. Hun stengte skoler, barnehager, frisører, og innførte restriksjoner for å besøke eldrehjem- alt for å bekjempe coronavirus-epidemien.

Publisert: 22.03.20 kl. 23:17

Les også

Fra andre aviser