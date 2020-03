KRITISK: Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt mener regjeringens nye forslag til kriselov blir behandlet altfor fort, uten mulighet for at offentligheten kan diskutere loven skikkelig. Foto: Terje Bendiksby

Bjørnar Moxnes: – Kriseloven har autoritære trekk

Rødt krever at behandlingen kriseloven utsettes i en uke for å gi tid til en offentlig debatt om de vide fullmaktene Solberg-regjeringen nå ber om.

– Dette er den raskeste lovbehandlinga noen gang, attpåtil av en lov som gir regjeringen makt til å vedta de regler den vil. Det er uforsvarlig, sier Bjørnar Moxnes (R) til VG.

Solberg-regjeringen skal ha sikret flertall for å kunne iverksette store tiltak uten å gå til Stortinget, ifølge VGs opplysninger. Et forslag til ny kriselov ble fremmet for Kongen i statsråd onsdag. Fredag skal loven diskuteres av partiene før det stemmes over forslaget i Stortinget på lørdag.

Uvanlig rask prosess

Regjeringens kriselov kan bli innført i en mye raskere prosess enn vanlig, dersom partiene blir enige fredag. Da vedtas loven lørdag, før den trolig bekreftes i annen gangs lovbehandling på tirsdag.

Rødts partileder tordner til VG mot det han mener er en kortsluttet demokratisk prosess.

– Denne loven har autoritære trekk. Erna Solberg kan bli Norges mest eneveldige statsleder i fredstid siden 1814, hvis Stortinget vedtar kriseloven hennes, sier Moxnes.

– Vi må ikke la corona ta knekken på våre demokratiske prinsipper og innbyggernes vern mot statens maktutøvelse. Men nå har vi en lov til hastebehandling som gir regjeringen rett til å sette alle gjeldende lover til side det neste halvåret, uten godkjenning av Stortinget, legger han til.

Solberg: - Nødvendig

Erna Solberg ber om utvidede fullmakter i en midlertidig lov som skal vare i seks måneder. Hun sier dette forslaget til en lov vil sette regjeringen i bedre stand til å møte de utfordringene som kommer.

– Det er for å få ting til å fungere, det er ikke for å tilta oss nye maktområder i vårt samfunn, sa Erna Solberg onsdag.

Et viktig krav for opposisjonspartiene har vært at en kriseforskrift på hvilket som helst tidspunkt skal kunne oppheves i Stortinget, hvis et mindretall på en tredjedel av representantene stemmer for dette. Det har de fått gjennomslag for i regjeringens lovforslag.

Kritikk mot krisefullmaktslov

Regjeringens forslag til ny kriselov er kraftig kritisert av juridiske eksperter. Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo kalte loven «galskap» og mente bare fantasien satt grenser for hva regjeringen kan gjøre.

Det er ikke første gang regjeringen ber om videre fullmakter.

Under behandlingen av ny beredskapslovgivning i fjor kom blant annet Advokatforeningen med sterke innvendinger i sitt høringssvar. Til VG opplyser leder Jens Johan Hjort torsdag kveld at foreningen vil gi et nytt, kritisk innspill til fredagens diskusjoner på Stortinget om midlertidig kriselov.

Tre krav fra Rødt

Moxnes mener at de store krisepakkene Stortinget raskt har klart å samle seg rundt de siste par dagene viser at loven ikke er nødvendig. Rødt har tre krav til de andre partiene på Stortinget.

Bjørnar Moxnes vil utsette beslutningen en uke slik at det blir tid til debatt.

Han vil i tillegg avgrense loven, slik at regjeringen bare kan gå utenom Stortinget og fravike lov når det dreier seg om viktige samfunnshensyn og alvorlige skadevirkninger for samfunnet.

Rødt krever også at loven inneholder en garanti for at Stortinget kan trekke i nødbremsen og oppheve forskrifter vedtatt av regjeringen, også om Stortinget ikke kan samles.

