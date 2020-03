Stortinget kan corona-overkjøre regjeringen

Både Frp og Ap mener regjeringens økonomiske tiltakspakke mot Corona-virkningene er for dårlig. De varsler at det kan bli flertall for å forsterke flere tiltak.

Frp-leder Siv Jensen er veldig klar.

– Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til det vi la frem i går, men det er dessverre langt fra nok. For det første så må det forbedringer til i permitteringsreglene, både for arbeidsgiverne, men i særdeleshet for arbeidstagerne, de kommer veldig dårlig ut av dette. Og det er uklarhet for dem som er hjemme i karantene eller med barn. Den må vi fjerne og få gjort noe med i helgen, sier den tidligere finansministeren til VG.

Hun har flere punkter som må forsterkes.

– Så tar regjeringen for små skattegrep. Vi må få på plass midlertidig bortfall av arbeidsgiveravgiften, og det må plass forbedringer når det gjelder formuesskatten. Så er det en gruppe til, som faller helt imellom alle stoler i regjeringens tiltakspakke, og det er de selvstendig næringsdrivende og frilansere. Mange av dem fikk i realiteten yrkesforbud i går. Frisørsalonger er stengt. Det er mange tusener av dem, og vi er nødt til å få til tiltak for dem også.

Ap-leder Jonas Gahr Støre trekker frem en annen svakhet.

– Mange foreldre får mange dager hvor de må være hjemme, hvor man ikke uten videre kan regne med at arbeidsgiveren stiller opp: Perioden for når man mottar omsorgspenger må utvides. Det trengs solidariske grep for at arbeidsfolk ikke skal sitte igjen med regningen.

– Vil du forsøke å samle opposisjonen?

– Det er flertallet i Stortinget som avgjør slikt. Jeg håper at regjeringspartiene lytter og er åpne for å finne bedre løsninger enn det de har lagt frem.

Kritisk SV-leder

SV-leder Audun Lysbakken er også kritisk.

– Arbeidsfolk skal ikke betale prisen for krisen, derfor må denne pakken bli mye mer sosial hvis vi skal støtte den. Det betyr bedre permitteringsregler for lavtønte arbeidsfolk. Nå er et mange i hotell og restaurant og andre bransjer som risikerer permittering og som ikke kan miste en tredjedel av inntekten sin over natten. Det betyr at vi må få gjort noe med sykt barn-dagene, slik at foreldre må være hjemme, får en trygghet for inntekt.

– Betyr det at du mener staten må ta regningen?

– Ja, vi mener at staten må ta regningen, rett og slett fordi den utryggheten som eksisterer nå, den kan ikke bli større, ved at man er redd for om regningene kan betales og om man kan betale når lånet forfaller. Det er nødvendig også for å holde hjulene i gang.

