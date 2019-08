LEDER I NORD: Trygve Slagsvold Vedum sier at han jubler hver gang Ap kommer nærmere Sp.

Vedum jubler over Aps snuoperasjoner. Nå vil han snu enda en sak.

MOSKENES (VG) – Arbeiderpartiet blir mer og mer enige med oss, og det er bra, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Nå håper han at Ap skal berge lærerutdanning i Nesna og sykepleierutdanning i Sandnessjøen.



På kaikanten på Sakrisøy i Lofot-kommunen Moskenes kommer Vedum med sin første velger-garanti før stortingsvalget i 2021, og utfordrer Ap til å komme etter:

– Kommer vi i regjering i 2021, skal det igjen utdannes lærere i Nesna og sykepleiere i Sandnessjøen, sier han til VG.

– Arbeiderpartiet er redde for å bli beskyldt for reversering. Men vi skal reversere slike dumme vedtak, for dette handler om grunnleggende utdanning av folk til tjenester som lokalsamfunnene er helt avhengige av. Jeg er sikker på at Arbeiderpartiet kommer etter i denne saken også, sier Sp-lederen.

– Jeg håper at det kommer til å skje, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

– Men det jeg ønsker fram til 2021 er at universitetene bidrar til desentralisering. Da tror jeg Sandnessjøen og Nesna får nye oppgaver, sier Ap-lederen, som sier han vil ha en reform for desentralisert utdanning.

Han mener Sp står på siden uten svar, og heller burde være med på å finne nye løsninger.

Distrikts-duell

Torsdag kveld gikk han i duell med Ap-leder Jonas Gahr Støre om distriktspolitikk i NRKs folkemøte på Sakrisøy.

De to partiene konkurrerer nå knallhardt om velgerne over hele landet. I Nord-Norge kan Sp bli større enn Ap for første gang.

– På landsmøtet i 2015 sa jeg at Sp skulle bli blant de tre største partiene i 2019, og vi skulle gjøre det beste kommunevalget i partiets historie, sier Vedum.

Han er veldig nære det målet nå, og det skjer langt på vei på bekostning av Ap.















STØRST: På flere meningsmålinger er det Sp, og ikke Ap, som er det største partiet i Nord-Norge.

– Svake på løsninger

For to dager siden sa Støre til VG at Sp «skal ha anerkjennelse for at de setter ord på frustrasjonen folk føler, men jeg vil påstå at de er svake på løsninger».

Som svar på dette trekker Vedum fram en liste med saker hvor han mener at Ap har justert kursen i retning av Senterpartiet.

(Se hele listen lenger ned i saken)

Øverst på denne listen står politireformen:

– Før sommeren sa Støre noe annet, men nå er han enig med meg når han ikke lenger kan støtte politireformen. Det er jeg glad for, sier Vedum.

Da Støre varslet at Ap ikke lenger kan støtte politireformen partiet avtalte med Solberg-regjeringen i 2015, var begrunnelsen at reformen har utviklet seg i feil retning, og ikke er det samme som Ap ble med på.

– Du har ikke gitt et svar på hva du vil med politiet, og ikke bevilget penger, påpekte også Støre under distrikts-duellen.

– Følgetjenesten er ikke reell

Bunadsgeriljaen som kjemper for å beholde fødetilbudet i Sandnessjøen ser med bekymring på nedleggelsen av sykepleierutdanningen.

VG-spesial: Kampen om fødeveien

Støre rettet krass kritikk mot Frank Bakke-Jensen (H), som tidligere i NRK-debatten hadde trukket frem den lovpålagte retten til følgetjeneste – der jordmødre følger mødre med lang reisetid til sykehuset.

– Det som er problemet ditt, er at denne følgetjenesten ikke er reell, sa han, og viste til VGs avsløring om at følgetjenesten fortsatt

ikke er på plass i 77 norske kommuner.

– Det er ikke riktig det du sier, vi har satset mye på jordmortjenesten, svarte bakke Jensen, som samtidig innrømmet at det finnes et forbedringspotensial.

LOFOT-LOGO: Ingen tvil om at lofottorsken i tørr versjon er større i kjeften enn Trygve Slagsvold Vedum, her på Sakrisøy i Lofoten. Foto: Helge Mikalsen, VG

Vedums liste

** Ap var først med på nye kompetansekrav til lærerne. Nå har partiet skiftet syn.

** Ap støttet forsvarsforliket som la ned Andøya og reduserte antallet Bell-helikoptre på Bardufoss. Nå er de ikke så sikre på at dette var riktig. Mer enig med oss, sier Vedum.

** Ap var først positive til en kommune og regionreform, men stemte heldigvis sammen med oss mot tvangssammenslåing, sier Sp-lederen.

** Ap har stemt for noen av endringene i skattereglene om fordelsbeskatning av reiser for pendlere. Da fagbevegelsen protesterte, justerte de og er nå mer enige med oss.

** Ap støttet universitets- og høyskolereformen. Der har styrene fått stor makt til å endre strukturen. Vi har sagt tydelig fra om at vi ikke godtar nedleggelsene i Nordland, fordi nærhet til utdanning av sykepleiere og lærere må opprettholdes. Ap er vage nå, men jeg er sikker på at de kommer etter, sier Vedum.

I LOFOTEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre kom til NRKs debatt på Sakrisøy med programleder Ingerid Stenvoll, og Støres rådgiver Kristoffer Thoner. Foto: Helge Mikalsen, VG

Tror Støre kommer etter

– Så er det en rekke saker hvor jeg tror de kommer etter oss. Det gjelder lettelser i bilavgiftene fordi bilen er viktig i distriktene. De vil se at flyseteavgiften må droppes for å opprettholde kortbaneruter, og at det var galt å pålegge drosjenæringen nye avgifter, ramser Vedum opp.

– Hvis det er slik at Ap kommer etter Sp, hva er din forklaring?

– Jeg tror de får mange reaksjoner fra sine folk lokalt på saker hvor de tidligere har støttet Høyre og Frp. Så har vi fått mange nye medlemmer som har bakgrunn fra Ap. Det gjør sikkert inntrykk.

Støre svarer: Nei-parti

– Jeg kan slå Trygve på skulderen og si at vi tenker selv. Vi endrer politikk når det er riktig, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Senterpartiet er i en opposisjons-linje der de sier nei til alt. De er konsekvente der, men det kommer ikke Ap til å gjøre, legger han til.

Han sier at Ap står ved de reformene de har støttet, men at de sier klart fra når de er misfornøyde med gjennomføringen.

– Når regjeringen ikke har levert sin side av reformene, har vi kritisert det, og vi har stemt annerledes i budsjettene. Men jeg kan forklare hver eneste reform Ap har vært med på, sier han.

Publisert: 22.08.19 kl. 21:25