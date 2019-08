UØNSKET: Fremskrittspartiet-leder Siv Jensen blir ikke invitert til Sarpsborg i valgkampen. Her på partiets landsmøte i mai. Foto: Frode Hansen

Frp-lokallag: Siv Jensen er ikke velkommen i Sarpsborg

Bompengestriden skaper skarpe fronter i Frp. Lokallaget i Sarpsborg sier de ikke vil ha besøk av partileder Siv Jensen i løpet av årets valgkamp.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det var et enstemmig styre i Sarpsborg Fremskrittsparti som vedtok at partileder Siv Jensen ikke bør komme til Sarpsborg under valgkampen. Dette sier litt om hva som skjer på grasrota i partiet. Det er et resultat av bompengeopprøret, sier Fremskrittspartiets gruppeleder i bystyret, Stein Erik Westlie, til Sarpsborg Arbeiderblad.

Søndag kaller Fremskrittspartiet inn til ekstraordinært landsstyremøte. Bompengesaken har skapt problemer for partiet, som sliter med dårlige målinger og stor intern uro. Det er ikke et endelig resultat av forhandlingene som ligger på bordet når Frps landsstyre møtes søndag, ifølge VGs kilder.

Et enstemmig landsstyre i Fremskrittpartiet stilte i juni følgende krav, som partileder Siv Jensen tok med seg inn i forhandlingene med de tre andre partilederne:

Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Slette bompengegjeld

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter

Nei til veiprising

Opprøret har gitt vind i seilene til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

– Det skulle ikke ha vært grunnlag for opprettelsen av dette partiet. Bompengesaken skulle ha vært vår sak. Men det er ennå ikke for sent. Hvis vi går ut av regjeringen, tror jeg at vi kan øke oppslutningen til Fremskrittspartiet med tre prosent, sier Westlie til Sarpsborg Arbeiderblad.

Han ønsker ikke å si noe mer om saken til VG. Heller ikke Siv Jensen ønsker å kommentere saken lørdag kveld.

Publisert: 17.08.19 kl. 19:36 Oppdatert: 17.08.19 kl. 19:54