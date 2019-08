KRASJET: Vannscooteren til Vibeke Skofterud ble liggende i denne bukta på øya St. Helena utenfor Arendal. Foto: Frode Hansen, VG

Politifolk får bot for å ha snoket i Skofteruds dødsfall

Flere politifolk som ikke hadde noe med saken å gjøre, har fått bot for å snoke i databasen.

Det melder Bergensavisen tirsdag.

Vibeke Skofterud (38) døde i en vannscooterulykke i fjor sommer.

Blant de bøtelagte er en politimann i 20-årene som har fått et forelegg på 2500 kroner. Mannen har ikke ville godta forelegget og saken skal derfor opp for retten. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Dette dreier seg om et enkelt søk, og uavhengig av hva som har skjedd, mener vi at dette ikke kvalifiserer til et grovt brudd på tjenestepliktene, sier mannens forsvarer Marie Stryker til Bergensavisen.

De andre politifolkene har ifølge avisen godtatt foreleggene.

Avisen skriver videre at politiet har benyttet et sporingsprogram for å finne ut om politifolk gjorde søk uten å ha tjenestemessig behov.

