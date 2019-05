RANET: Ifølge vitner ble det avfyrt skudd da to tenåringsgutter ble ranet i Skien. Foto: Geir Norendal

Tenåringer ranet i boligområde i Skien

Ifølge vitner og de to fornærmede ble det avfyrt skudd, opplyser politiet.

To gutter i midten av tenårene skal ha blitt ranet og truet med et våpen i et boligfelt på Klyve i Skien. Ifølge vitner og de fornærmede ble det avfyrt skudd.

– Vi vet ikke hvem de mistenkte er, og har heller ingen god beskrivelse av dem foreløpig. Det skal ha vært to gjerningspersoner, og de skal ha kjørt fra stedet på en tohjuling. Det er ikke avklart om det var en scooter, moped eller motorsykkel, sier operasjonsleder André Kråkenes til VG.

En av guttene skal ha blitt fraranet en mobiltelefon. De er ikke fysisk skadet.

Politiet jobber nå med avhør av de fornærmede, og identifisering av de mistenkte.

Publisert: 29.05.19 kl. 20:03