Forsvarskjempe har blitt MDG-medlem: - Klimaendringene kan splitte NATO

Robert Mood har vært grønnkledt store deler av sitt liv. Nå er den tidligere hærsjefen også blitt grønn politisk. Han frykter klimaendringene vil skape trøbbel for NATO.

– Vi vet at det er tre eksistensielle utfordringer menneskeheten står overfor: Den ene er atomvåpen, det andre er naturødeleggelsene og det tredje er konsekvensen av klimaendringene, sier Mood til VG.

Søndag skal han hilse Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Quality Hotel på Fornebu. For noen måneder siden meldte han seg inn i partiet. Men den tidligere generalinspektøren for Hæren har uroet seg for klimaendringene lenge. Og som president i Røde Kors forteller at han har sett konsekvensene av klimaendringer som er her i dag.

– Både internasjonalt og her i Norge, blir det flere og mer dramatiske værhendelser. Det fører til flere mennesker i nød, flere værrelaterte katastrofehendelser, og det stiller oss overfor helt nye utfordringer.

– Grunnen til å engasjere seg nå, med min bakgrunn og det jeg ser, er det som er mest frustrerende: Vi har verdens beste utgangspunkt, og det er nå vi må dreie. Hvis vi venter med å sette en ny retning i 10 eller 15 år er jeg helt sikker på at vi kommer til å stå oppe i både sikkerhetspolitiske situasjoner og naturødeleggelser som kommer til å gjøre det uhyre vanskelig å sette en ny kurs.

Advarer om nye flyktningstrømmer

I 2012 var Robert Mood sjef for FNs observatørstyrke i Syria. Der forteller han at det var analytikere som hevdet at klimaendringer bidro det sikkerhetspolitiske kaoset i landet der Den islamske staten (IS) oppstod.

– Det var så mange som hadde flyttet inn til de store byene på grunn av tørke og feilslåtte avlinger. Så man endret demografien i de store byene, noe som skapte en dynamikk som gjorde at inspirasjonen fra den arabiske vår tok av på en annen måte, sier han.

Mood forteller at Pentagon i USA har brukt mange hundre årsverk på å studere sikkerhetspolitiske konsekvenser av klimaendringer.

– Hvis vi ikke klarer å sette en ny kurs nå, blir disse problemstillingene mye verre. Da blir de flyktningstrømmene vi ser nå bare bare små i forhold.

– Du mener flyktningkrisen i 2015 bare et forvarsel på det som kan komme?

– Hvis det blir så omfattende tørke, kan det bli så store endringer at deler av de lavere liggende områdene Nord-Afrika, Midtøsten, Asia blir ubeboelige. Da vil mennesker begynne å flytte på seg, sier Mood.

I AFGHANISTAN: Robert Mood har vært generalinspektør for hæren, og er nå president i Røde kors. Her ankommer han Camp Nidaros i Mazar-e-Sharif i 2007. Foto: Harald Henden

– Kan skape splittelse i NATO

I tillegg til tørke, trekker Mood frem ekstreme værhendelser som syklonene som nylig rammet Mosambik som en stor trussel. Når folk ikke kan livnære seg og sin familie der de bor, mener han det er nærliggende å tenke at flere vil reise mot Europa.

– Hvordan det spiller seg ut handler om kyniske menneskesmuglere og hvordan EU og NATO kommer til å posisjonere seg. NATO kommer til å komme i forferdelige valgsituasjoner når de sydlige NATO-landene roper om mottiltak, stans, og at de ikke klarer mer. Mens andre land i NATO vil ha en annen holdning.

– Klimaendringene kan splitte NATO?

– Det har definitivt potensiale for å skape splittelse i NATO når Italia, Hellas og sydlige NATO-land blir utfordret. Da er vi igjen tilbake til det som er mest frustrerende: At hvis vi hadde startet et ordentlig massivt arbeid basert på en krystallklar kriseforståelse i dag, så har vi ressurser, teknologi og kompetanse til faktisk å gjøre noe med det.

BEKYMRET: Robert Mood bekymrer seg for klimaendringene. Han mener også Norge er for dårlig forberedt beredskapsmessig for mer ekstreme værhendelser. Foto: Odin Jæger

Vil stoppe oljeleting

Om han skal trekke frem en enkeltsak som fikk ham til å melde seg inn i MDG, sier Mood det må være ungdomsengasjementet.

– Jeg ser på MDG som noen som virkelig går inn i vanskelige problemstillingene, og leder an. Man må tørre å peke i ny retning, sier han og fortsetter:

– Ap, Høyre og Frp og de andre partiene bare administrerer den situasjonen vi er i . De lyser ut flere letekonseksjoner

– Så du vil ha full stopp på nye konsesjoner?

– Jeg mener at å stoppe oljeleting er et fornuftig grep ja. Det som er i gang i dag må vi jobbe med i en overgangsfase, det er urealistiske å stoppe. Vi kan ikke skru av bryteren over natten.

Han sier sier vi har «lullet oss inn i en kollektiv forståelse» om at det Norge produserer er renere og at det derfor er greit, og blir frustrert når han hører politikere si at Norge skal ta sin del.

– Vi har ikke et overnasjonalt sett av institusjoner som setter en kurs på vegne av menneskeheten. Det vi derfor sårt trenger, er at rike land som Norge som har tjent masse penger på å være verdens verste forurensere målt etter sluttutslipp, og bygget masse kompetanse for dette, må ta særskilt ansvar og gå foran som et eksempel, sier han og legger til:

– Vi bør hylle nordsjødykkere og andre som var med å bygge opp den kompetansen vi har over tid. Nå har vi verdens beste utgangspunkt, med tenkologi og kompetanse som er helt unik og et oljefonn.

