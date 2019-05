Sirkusartist falt syv meter under forestilling

Under en forestilling i Molde gikk det galt for en av artistene til Cirkus Agora, som falt syv meter.

Personen er hentet av ambulanse og kjørt til sykehus, opplyser politiet. Artisten er ikke livstruende skadet, og har pådratt seg skader i et bein.

En av tilskuerne fikk også et kuttskade i hodet som følge av ulykken, og er kjørt bort i ambulanse.

Operasjonsleder John Bratland forteller til VG at de er på stedet, og at de har begynt å danne seg et bilde av hva som har skjedd.

– Vi sikrer diverse som er knyttet opp mot ulykken. Forestillingen har fortsatt, ettersom jeg har forstått, men vi må vurdere å stoppe den for å få gjort de undersøkelsene vi skal, sier Bratland til VG.

Litt etter klokken 20 forteller politiet at forestillingen er ferdig, og at de ikke så det som nødvendig å stoppe den.

En av de rundt 250 publikummerne som var tilstede under forestillingen forteller til lokalavisen Romsdals Budstikke at sirkusartisten var øverst på en stang som gikk fra bakken og opp da denne løsnet og artisten falt ned.

Sirkuset startet ifølge turnéplanen sin forestilling i Molde klokken 18 fredag, og skal også ha en forestilling i byen lørdag.

Publisert: 10.05.19 kl. 20:00 Oppdatert: 10.05.19 kl. 20:18