DØMT: En mann i 60-årene ble mandag dømt til fengsel i seks år og syv måneder for seksuelle overgrep mot mindreårige jenter. Foto: Kristian Helgesen, VG

Mann i 60-årene dømt for voldtekt av barn under ti år

En mann i 60-årene er dømt til seks år og syv måneders fengsel for gjentatt seksuell omgang med barn under ti år. Mannen har brukt dyr for å få jenta til å oppsøke han.

Nå nettopp







De seksuelle overgrepene skal ha foregått ved flere anledninger i inntil et år. Ifølge dommen var jenta under ti år første gang overgrepene skjedde.

Mannen ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i seks år og syv måneder. I tillegg er han dømt til å betale jenta 250.000 kroner i oppreisning.

– Vi er fornøyd med å ha fått medhold i det mest vesentlige, sier statsadvokat Unni Sandøy til VG.

les også Lørenskog-forsvinningen: Politiet jakter på sko

I dommen står det at mannen «opparbeidet et tillits- og avhengighetsforhold ved å gi gaver i stort omfang» og utnyttet fornærmedes ønske om å være sammen med dyrene han hadde.

– Jenta og hennes familie har det veldig vanskelig etter det som har skjedd. Han har brukt jentas hengivenhet til dyr for å lokke henne, sier jentas bistandsadvokat Gunhild Oftedal.

Oftedal forteller at mannen har anskaffet flere dyr, blant annet en hund, til jenta.

STATSADVOKAT: Unni Sandøy. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Flere overgrep

Søke – og chattehistorikk funnet på mannens datautstyr viser at han har søkt på «når er ei jente utviklet til sex» og «kan en 10 års jente være skikkelig kåt å flørte». Retten er ikke i tvil om at det er han som har gjort søkene.

Mannen i 60-årene ble også dømt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, og for å ha utvist seksuelt krenkende eller annen anstendig atferd overfor barn under 16 år. Alle disse forholdene gjelder samme jente.

les også Drapsdømt frikjent for stalking av jente (14) – statsadvokat vil ha lovendring

I tillegg er han dømt for å ha foretatt seksuell handling med et barn under 16 år, som gjelder en annen jente. Samt for å ha foretatt seksuell handling med enda en jente som ikke samtykket til det.

Mannen er ikke tidligere straffedømt, og har ikke erkjent straffskyld for noen av overgrepene.

FORSVARER: Advokat Christian Wiig. Foto: Kristian Helgesen

Anker dommen

– Min klient anker dommen, sier mannens forsvarer Christian Wiig til VG.

Utover det ønsker ikke forsvareren å kommentere saken.

Statsadvokaten sier de har fått signaler om at dommen kommer til å ankes, og har planer om å behandle anken i desember.

Publisert: 28.05.19 kl. 15:08