Politiet: – Cruiseskip har problemer

Cruiseskipet Viking Sky med knapt 1300 passasjerer ombord har problemer ved Hustadvika i Møre og Romsdal. Det bekrefter politiet til VG.

– Skipet har motorproblemer, og problemer med fremdriften. Det blåser 38 knops vind i området, sier operasjonsleder Tor Andre Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Franck sier at cruiseskipet har snaut 1300 passasjerer ombord. Cruiseskipet skal i 15-tiden lørdag være knapt 2,5 nautiske mil fra land.

– Vi etablerer nå et mottak på land, hvis det er aktuelt å evakuere dem som er på båten.

Odd Roar Lange befinner seg i Hustadvika og kan se skipet fra land.

– Skipet ligger for anker, sier han.

Lange sier at det er svært dårlig vær i området.

– Dette er et værhardt område som har hatt mange skipsforlis. Det er store bølger og ganske heftig her nå, sier han.

Stein Vatten er også i Hustadvika. Han sier det nå er flere fartøy rundt cruiseskipet.

– Jeg ser at det henger et helikopter over skipet, sier han.

Vatten anslår at skipet nå ligger rundt en kilometer fra land.

– Det er veldig grunt der skipet ligger, sier han.

Pressevakt i Redningselskapet, Oddbjørn Lager Nesje, bekrefter at fartøyet Viking Sky har sendt ut mayday-melding og bedt om assistanse.

– Vi har sendt RS Erik Bye og RS Maersk sammen med flere andre ressurser på vei til fartøyet. Vi kjenner ikke til hvilke utfordringer fartøyet har. Situasjonen er uavklart, sier Nesje til VG like før klokken 15.

Ifølge Hovedredningssentralen i Sør-Norge driver båten mot land.

Møre og Romsdal politidistrikt melder på Twitter at de 1300 passasjerene vil bli evakuert til land.

