PROBLEMER: Cruiseskipet Viking Sky skal ha problemer og har bedt om assistanse.

1373 personer evakueres fra cruiseskip

FRÆNA/OSLO (VG) 338 av de 1373 personene ombord på cruiseskipet Viking Sky er ved 06-tiden evakuert. Etter motorstansen var skipet nær ved å gå på grunn.

Litt over klokken 14 fikk politiet i Møre og Romsdal melding om at et cruiseskip på vei fra Tromsø til Stavanger hadde motortrøbbel ved Hustadvika. Siden har helikoptre jobbet med evakuering av de 1373 personene om bord. 915 av disse er passasjerer, ifølge Viking Ocean Cruises.

Det ble noen dramatiske minutter for de om bord.

– De var veldig nært grunnene. Det var nok ingen hyggelig opplevelse å være om bord der da, sier driftansvarlig Emil Heggelund i Møre og Romsdal losoldermannskap til Bergens Tidende.

Avisen skriver at cruiseskipet var 100 meter på å gå på grunn lørdag. Skipet har søndag fått maskineriet i gang og er på vei mot Molde.

Da festet ankrene seg og skipet har siden fått tre av fire motorer i gang. Nå er den på vei mot Molde.

– Situasjonen er stabil. Det er god gang på maskineriet og det er god kontroll om bord. Etter at det blir dagslyst skal de ta sleper om bord for å gå inn til Molde, sier redningsleder Eirik Walle i Hovedredningssentralen natt til søndag.

Evakuerer fortsatt

Selv om skipet nå har maskineriet i gang, fortsetter evakueringen. 338 av 1373 personer er natt til søndag evakuert, opplyser politiet i Møre og Romsdal til VG. Tre helikoptre er i sving for å evakuere personene om bord.

– Helikoptrene tar om lag 15 personer i gangen. Vinden er svakere, og situasjonen om bord er roligere nå enn den var i går kveld, sier redningsleder Eirik Walle i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB klokken 3.15.

16 personer er sendt til legevakt eller sykehus som følge av cruiseulykken. For minst tre av dem var tilstanden alvorlig. Helse Midt-Norge opplyser videre at fem personer er innlagt på Molde sykehus, fire er innlagt på sykehuset i Kristiansund.

På førstnevnte sykehus er en kvinne i 50-årene innlagt med lettere skader, en kvinne i 60-årene er innlagt med lettere skader og en kvinne i 70-årene er innlagt med lettere skader. Også en mann i 70-årene er innlagt, han har moderate skader. I tillegg er en mann i 70-årene er innlagt med alvorlige skader, men han har blitt fraktet videre til Haukeland universitetssykehus.

På Kristiansund sykehus er en kvinne i 70-årene innlagt med lettere skader, og en mann i 70-årene er innlagt med alvorlige bruddskader. I tillegg er en mann i 50-årene lettere bruddskader og en kvinne i 90-årene er innlagt med alvorlige bruddskader.

Det melder NTB.

Passasjerer fra mange land

Pressekontakt Borghild Eldøen i HRS forteller til VG at de fleste passasjerene er britiske og amerikanske, men at det var passasjerer fra mange land om bord.

– Skipet har motorproblemer, og problemer med fremdriften. Det blåser 38 knops vind i området, sa operasjonsleder Tor Andre Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til VG, da problemene på cruiseskipet ble kjent.

– Skipet ligger nå stabilt for egen maskin, og en taubåt er på stedet. Evakueringen har foregått med høyt fokus på sikkerhet og trygghet for alle involverte. Vi har dessverre også fått melding om at noen få gjester har fått skader, men disse skal ikke være livstruende. Gjester fraktes til hoteller i nærheten når de kommer i land, og Viking jobber nå med å organisere hjemreise for alle gjester, uttaler styreleder i Viking Ocean Cruises, Torstein Hagen, i en epost til VG.

Hagen er lørdag kveld på vei til Molde for å møte evakuerte passasjerer og mannskap, og følge arbeidet med å evakuere og sikre Viking Sky. Det jobbes også med å kontakte familiene til passasjerene ombord.

Åtte meter med bølger

Cruiseskipet eies av den norske skipsrederen Torstein Hagen som er grunnlegger av og formann i selskapet Viking Cruises.

Viking Sky var på vei fra Tromsø til Stavanger. Ifølge skjema skulle skipet nå Stavanger 13.00 i morgen.

Styreleder Hagen satte seg på flyet i Sveits da han fikk beskjed. Han kom lørdag kveld til Molde, hvor han har møtt flere av de evakuerte passasjerene.

– Det er klart at det å bli vinsjet opp i dårlig vær er en forferdelig dramatisk opplevelse, sier han til VG.

Han legger til at mannskapet er fra 45 land. Kapteinen og og staffcaptain er finske og chiefen er norsk. I tillegg er det to norske loser om bord.

Politiet opplyser at flere helikoptre jobber med evakueringen.

– Det vil ta tid, men det er den eneste muligheten når det er åtte meter med bølger, sier operasjonsleder Tor Andre Franck til VG.

Han sier at det er for tidlig å si noe om været har vært en årsak til hendelsen.

Politiet har opprettet mottakssenter i Brynhallen i Fræna kommune. Målet er at de evakuerte skal være der i kort tid, før de skal bli fraktet til et hotell.

Alle hjelpekorps i Møre og Romsdal er utkalt til mottakssenteret, og 60 personer er tilkalt. Norsk Folkehjelp opplyser at de sender et mannskap på 15 mann.

Molde og Kristiansund klare til å hjelpe

Varaordfører i Fræna kommune, Jan Arve Dyrnes, sier til VG at kommunen satte krisestab omtrent umiddelbart etter at de fikk meldingen om hendelsen.

Han forteller at rundt 100-150 mennesker er i sving på evakueringssenteret, blant dem politi, kommuneoverlege, helsepersonell, Røde Kors, Sivilforsvaret og frivillige.

– Lokalbefolkningen stilte opp på kort varsel, og idrettslaget Bryn sørget raskt for varme i hallen og kaffe til de evakuerte, sier Dyrnes til VG.

Han opplyser til VG at også nabokommunene Kristiansund og Molde har satt kriseberedskap. Hoteller i de to byene vil dessuten tas i bruk som et mer varig oppholdssted for evakuerte passasjerer.

– Det er en stor evakuering, og det er satt i gang et stort apparat. Dette er alvor, sier kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune, Tore Lyngvær, til VG.

– Vi har fått 517 hotellrom som blir stilt til disposisjon for de evakuerte, og det er et kriseteam på hvert av hotellene.

Lyngvær estimerer at det totalt kan bli 50 skadde som vil trenge behandling på sykehus.

Første gang på vinterseilas

Det er første gang Viking Sky er på vinterseilas i Norge, opplyser prosjektleder for cruise i Visit Bodø, Carina Dreyer Salater, til VG. Viking Sky skulle opprinnelig legge til kai i Bodø fredag, men kansellerte på grunn av sterk vind.

– Skipet ville ikke risikere at de ikke ville være i stand til å forlate Bodø igjen. De valgte derfor å seile forbi for å ikke bli for sene, sier Salater.

Ifølge Salater har 4 av 6 cruiseanløp til Bodø blitt kansellert på grunn av vind denne vinteren.

Kommunikasjonssjef i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, sier at det er opp til hver enkelt sjøfarer å vurdere værforhold før man setter ut.

– På generell basis er det kapteinens ansvar å vurdere hvorvidt man anser det som trygt, sier Aarhus.

– Værhardt område

Vegard Klokk Yven var om bord i fiskebåten Fiskenes, som passerte cruiseskipet like før det ble varslet Mayday. Mannskapet på rundt 15 fikk beskjed om å snu og sette kursen tilbake i retning Viking Sky.

– Da vi kom nærmere så vi helikopteret, og fikk vite at det hadde satt anker. Vi sto på stand by en stund, før vi fikk vite at ting var under kontroll, sier Yven til VG i 16-tiden.

– Krevende arbeid

Frank Einar Vatne kan se cruiseskipet fra vinduen i sin egen stue, og forteller at det er et krevende arbeid som pågår. Vatne, som jobber offshore, forteller at han har erfaring fra redningsarbeid og livbåtbruk.

– Vi hadde nettopp en skikkelig skur med utrolig kraftige vindkast, så dramatikken er langt i fra over, sier Vatne til VG.

– Sånne helikopter har en kapasitet på 20–30, så et anslag er at de klarer å evakuere omtrent så mange i halvtimen, sier han.

23.03.19 15:01 Oppdatert: 24.03.19 06:36