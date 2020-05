KNUST VINDU: Bilen kjørte av veien og traff dette huset i Skien natt til fredag. Foto: Theo Aasland Valen

Bil kjørte av veien og krasjet i hus i Skien

To personer lå og sov da en bil braste inn i en husvegg i Skien natt til fredag.

Politiet betegner skadene på huset som store.

– På huset er det knust et stort vindu inn mot stua. Politiet er i kontakt med to personer som var i huset og sov da ulykken skjedde. De to er uskadet, men oppskaket, skriver politiet i Sør-Øst på Twitter.

Til VG sier operasjonsleder Erik Gunnerød at hele vindusrammen blant annet er trykket inn.

Føreren var alene i bilen, og er kjørt til Skien sykehus. Han skal blant annet ha fått et kutt.

– Vi gjør undersøkelser på stedet, og så må vi ta en tur til sykehuset for å prøve å tatt et avhør av føreren av bilen, sier operasjonslederen.

FLYTTET FLERE METER: – Store steiner er flyttet flere meter som følge av sammenstøtet, skriver politiet på Twitter. Foto: Theo Aasland Valen

Spor på stedet tyder ifølge politiet på at bilen har hatt høy hastighet.

– Store steiner er flyttet flere meter som følge av sammenstøtet. I tillegg er det merker høyt oppe på en strømstolpe, skriver politiet på Twitter.

De mistenker at føreren var påvirket av narkotiske stoffer under ferden, og nødvendige prøver vil bli tatt.

