Bil kjørte av veien og inn i hus i Skien

To personer ble natt til fredag vekket av at en bil braste inn i huset deres i Skien.

Nå nettopp

Politiet betegner skadene på huset som store.

– På huset er det knust et stort vindu inn mot stua. Politiet er i kontakt med to personer som var i huset og sov da ulykken skjedde. De to er uskadet, men oppskaket, skriver politiet i Sør-Øst på Twitter.

Til VG sier operasjonsleder Erik Gunnerød at hele vindusrammen blant annet er trykket inn.

Føreren var alene i bilen, og er kjørt til Skien sykehus.

– Vi gjør undersøkelser på stedet, og så må vi ta en tur til sykehuset for å prøve å tatt et avhør av føreren av bilen, sier operasjonslederen.

Spor på stedet tyder ifølge politiet på at bilen har hatt høy hastighet.

– Store steiner er flyttet flere meter som følge av sammenstøtet. I tillegg er det merker høyt oppe på en strømstolpe, skriver politiet på Twitter.

De mistenker at føreren var påvirket av narkotiske stoffer under ferden.

Publisert: 15.05.20 kl. 03:01

