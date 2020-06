Utslitte sykepleiere etter coronaturnus: – Folk er ganske forbannet

I likhet med de fleste andre sykehus i Norge er Sykehuset i Vestfold fremdeles i en beredskapssituasjon.

Det er fra eier stilt krav om å opprettholde beredskap for en betydelig økning av pasienter med korona. I praksis betyr det blant annet at intensivkapasiteten er høynet gjennom sommeren og det er fortsatt en egen struktur i sykehusets akuttmottak for å ta i mot mulige smittede pasienter. Denne beredskapen krever ekstra personell med særskilt kompetanse. For å fordele arbeidsbyrden blant flere har sykehuset valgt å innlemme flere i å bemanne disse områdene, for derved å avlaste den gruppen av sykepleiere som har hatt høyest belastning i tidlig fase av kovidepidemien. De aller fleste arbeider tilnærmet normalt under sommerferieavviklingen.

Parallelt med dette arbeides det for at ordinær og planlagte aktivitet normaliseres, slik at befolkningen kan få de sykehustjenester de forventer og har behov for.

Sykehuset i Vestfold forholder seg til sentralt inngåtte avtaler mellom de sentrale parter. Det er disse avtalene som avgjør hvordan den gjeldende arbeidsbelastningen skal kompenseres. De arbeidsplanene det siktes til i saken er et resultat av helt nødvendige prioriteringer og omdisponering for et fåtall av medarbeiderne.

Det er også viktig å understreke at alle ansatte ved Sykehuset i Vestfold får avviklet sommerferie inneværende år og det planlegges ikke for overtidsarbeid.

Det er leid inn en rekke sommerferievikarer samt intensivsykepleiere fra Danmark for å supplere egen bemanning under ferieavviklingen slik at driftsituasjonen er best mulig og for å sikre pasientsikkerhet og kvalitet.

På bakgrunn av dette stiller vi oss litt undrende til påstander om at man som sykehusledelse ikke har gjort jobben sin her.