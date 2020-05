USIKKER FREMTID: Bærprodusentene Ola Hopperstad, Frank Høyum og Omar Vangsnes inspiserer rekkene med buskene som skal bære frem årets bringebær - om det er noen til å plukke dem ned. Foto: Hallgeir Vågenes

Bærbønder i Sogn i fare for å mangle arbeidskraft: – Avlingen kan dø

VIK I SOGN (VG) Bøndene i bringebærhovedstaden Vik står i fare for å måtte kaste deler av avlingen om de ikke får inn nok arbeidere til årets sesong.

– Vi vet at vi kommer til å få arbeidere, men vi vet ikke hvor mange. Og hvis vi ikke får plukket nok, da får vi ikke plukket nok og må klippe ned resten. Den avlingen kan dø, sier Ola Hopperstad, der han med kollegene Frank Høyum og Omar Vangsnes inspiserer de kommende bærene i dalsiden over tettstedet Vangsnes.

Stedet er blitt kjent både som bringebærhovedstaden i det gamle Sogn og Fjordane, men også for å være et yndet feriested for den historiske overklassen. Den siste tyske keiser, Wilhelm II, ferierte der ofte.

Et tydelig bevis på dét er den massive Fridtjovstatuen, som speider utover Sognefjorden og ble gitt i gave av den tyske keiseren.

Forholdene er også optimale for bærdyrking, med milde vintre, mye vind og mye nedbør. Snøen ligger fortsatt kompakt på fjellsidene rundt den nasjonalromantiske bygda.









SPIRE: Bringebærbuskene spirer, og er klare til høsting i månedsskiftet juni/juli.

Fast gjeng, men

Like majestetiske utsikter har ikke årets bærsesong for de tre bøndene. Ettersom all arbeidskraft kommer fra Øst-Europa, hovedsakelig Polen, gjør coronasituasjonen det svært uvisst om de kommer til å få nok arbeidere til sesongen.

– Vi har en fast gjeng på rundt seksti prosent som vi regner med kommer opp, men utover det er det svært uvisst. De fleste sitter på gjerdet og er redde for å forlate hjemlandene sine i den nåværende situasjonen, forklarer Vangsnes, i dét et gløtt av solen bryter gjennom skylaget og omringer dem.

Arbeidere som kommer til Norge fra utlandet vil etter dagens regelverk måtte sitte 14 dager i karantene med lønn, noe bøndene ikke har marginer til å kunne gjøre for de som bare skal være der i fire uker.

De tre alene trenger i underkant av hundre arbeidere, og sammen med deres kolleger, ansetter produsentene i Vik i overkant av 500 innleide øst-europeere hver sesong.

– Det er veldig vanskelig akkurat nå, spesielt siden vi ikke får noen klare svar fra myndighetene. Vi mangler svar på vesentlige spørsmål, sier Vangsnes.

Det formelig blomstrer av den lille og historiske dalsiden i Sognefjorden. Jordbærene har begynt å springe ut, og de står ikke i fare: Det finnes nok arbeidskraft i bygda til å håndtere den første innhøstingen.

SNART KLARE TIL PLUKKING: Jordbær-plukkingen begynner i månedsskiftet mai/juni, og her er de tre bøndene spente på hvordan det nye systemet med kurver i plukkehøyde vil slå ut på effektiviteten. Foto: Hallgeir Vågenes

Nasjonalromantikk

Hopperstad og kollegenes firma Sognabær er den største leverandøren av bringebær til det norske forbrukermarkedet, og leverer om lag 140 tonn bringebær hver sesong - av Viks totalt om lag 200 tonn.

Alle tre VG snakker med er etterkommere av tidligere bærprodusenter. Det er dette de kan, det er dette de brenner for.

Og selv om de har mange kontakter i utlandet, har de altså ingen garanti for at det vil komme nok arbeidere til den senere bringebærhøstingen. Men hvorfor ikke bruke norsk arbeidskraft?

– Erfaringene til kollegaene våre i andre deler av landet viser at det ikke har vært så vellykket. Etter opplæringen går de lei etter et par-tre dager og slutter, er det vi har hørt. Arbeidskraften finnes ikke her, sier Vangsnes.

– Jeg vil kalle det nasjonalromantikk, sier Hopperstad - om muligheten for å bruke norsk arbeidskraft på feltet i år - eller alle andre år.

NASJONALROMANTISK: De tre bærbøndene VG møter i Vangsnes har liten tro på at norsk arbeidskraft kan dekke behovene deres. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 07.05.20 kl. 21:28

