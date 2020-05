FINKJEMMER: Det hvite teltet ble satt opp i hagen utenfor boligen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Nye undersøkelser utenfor Tom Hagens bolig

LØRENSKOG (VG) Politiet har satt opp et telt i hagen utenfor boligen hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant for over 18 måneder siden.

Det hvite teltet ble satt opp i hagen onsdag. Politifolk med redskaper holder på utenfor boligen.

I samme tidsrom flyttet politifolkene på en gul kano som ligger utendørs.

Tirsdag gjorde politiet undersøkelser i en kloakkum utenfor boligen i Sloraveien i Lørenskog. Da opplyste Øst politidistrikt at de ikke kommer til å kommentere de pågående undersøkelsene ved boligen.

Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen (70) ble pågrepet i forrige uke, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Han nekter straffskyld og har anket kjennelsen om varetektsfengsling i fire uker.

FLYTTET: Politiet flyttet på en gul kano som ligger inne mellom trærne utenfor boligen i Sloraveien. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tømte garasje

Det er over 18 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets bolig i Lørenskog. Politiet gikk først ut og sa at de mente hun var bortført med en intensjon om løsepenger.

I fjor sommer gikk de ut med at de hadde endret hypotese til at de tror hun har blitt drept.

Den siste uken har politiet endevendt huset til ekteparet Hagen. Grundige tekniske undersøkelser er gjennomført i hele huset – og på eiendommen for øvrig.

VG kunne søndag publisere bilder av politiet som tømte milliardærens garasje for å gjennomføre tekniske undersøkelser der.

Beslag på arbeidsplass

Også på arbeidsplassen til Hagen i Futurum næringspark har politiet gjennomført kriminaltekniske undersøkelser.

Senest mandag ettermiddag var politifolk på plass der for å sikre beslag.

Både på eiendommen i Sloraveien og på arbeidsplassen er det gjennomført hundesøk den siste uken.

Det er også observert politifolk med en såkalt 3D-skanner på begge steder, et avansert apparat som gir tredimensjonal oversikt over åsteder.

Publisert: 06.05.20

