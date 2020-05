FORSVANT FRA BOLIGEN: Anne-Elisabeth Hagen bodde med sin ektemann Tom Hagen i Sliraveien på Lørenskog. Politiet mener hun forsvant fra boligen 31. oktober 2018. Foto: Jørgen Braastad

Lørenskogsaken: Politiet mener fortsatt at boligen er åsted for et drap

Politiet står fast på teorien om at boligen i Sloraveien på Lørenskog er åsted for et drap. De sier de fortsatt gjør alt de kan for å finne antatt drepte Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver politiet i en pressemelding på sine egne nettsider. De slår fast at de opprettholder siktelsen mot Tom Hagen og mannen i 30-årene, som de mener har en rolle i saken.

– Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap. Flere etterforskingsskritt gjenstår, og fortsatt tilgang til bolig og også andre eiendommer er derfor sentralt for etterforskningen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Hagen har hele tiden nektet for å ha noe Anne-Elisabeth Hagens forsvinning eller et mulig drap å gjøre. Det samme gjelder mannen i 30-årene. Hagens forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere politiets uttalelser.

Forsvarer Dag Svensson sier om mannen i 30-årene:

– Han nekter ethvert kjennskap til saken.

De siste døgnenes utvikling i Lørenskogsaken har vært dramatiske for både politiet, milliardæren Tom Hagen som er siktet for drapet på sin kone og en mann i 30-årene som ble pågrepet i Oslo forrige uke.

Torsdag kveld ble en mann i 30-årene pågrepet i Oslo og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Sivile politifolk gjennomførte undersøkelser på en adresse på Østlandet utover kvelden.

Fredag ettermiddag ble Hagen løslatt fra Oslo fengsel etter å ha sittet varetektsfengslet i en drøy uke. Drapssiktelsen ble opprettholdt, men Hagen ble løslatt etter at lagmannsretten vurderte at politiets beviser ikke gir såkalt skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap på sin savnede kone.

Etterforskningsledelsen ønsket å pågripe drapssiktede Tom Hagen på nytt, men statsadvokaten satte ned foten.

I går, lørdag, ble mannen i 30-årene avhørt hele ettermiddagen. I starten av avhøret ble han informert om at drapssiktelsen var endret til bortføring eller medvirkning til bortføring. Sent på ettermiddagen ble han løslatt, men siktelsen er opprettholdt.

Fredag trykket VG en artikkel der Hagen-familiens bistandsadvokat målbar barnas bekymring over hvem som leter etter moren deres:

– De har over lengre tid hatt en bekymring: Hvem leter etter mamma? Hvor er Anne-Elisabeth? Hva har skjedd med Anne-Elisabeth? Hvem står bak dette? Den bekymringen, om noen leter etter Anne-Elisabeth Hagen, har de hatt lenge, sa Ståle Kihle til VG.

I dag fikk de svar:

– Vi gjør alt vi kan for å finne henne, avdekke hva som har skjedd og hvem som er ansvarlig, sier påtaleansvarlig i saken, sier Hrenovica i pressemeldingen.

Politiet har også fått kritikk for å ikke la Hagen flytte hjem i huset sitt. Selv om lagmannsretten ikke mener det er skjellig grunn til mistanke, nekter politiet Tom Hagen (70) tilgang til huset eller hytta på Kvitfjell. Politiet har vedtatt å gjennomføre en såkalt tredjemannsransaking av begge eiendommene.

– Hva politiet leter etter mot Hagen akkurat nå, er uklart, men den isen de går på er tynn – syltynn trolig, sa den profilerte forsvarsadvokaten John Christian Elden til VG.

I pressemeldingen skriver politiet følgende:

«Ransaking i Sloraveien gjennomføres etter straffeprosessloven § 192 tredje ledd nr. 1 siden politiet mener at drapshandlingen er foretatt der, og det var fornærmede Anne-Elisabeth Hagens bopel. Ransaking av hytta på Kvitfjell gjennomføres etter straffeprosessloven § 192 tredje ledd nr. 3. Politiet har grunn til å anta at det på denne adressen kan finnes bevis av betydning for den pågående etterforskningen. Det vises til at hytta på Kvitfjell var et sted hvor fornærmede har hatt jevnlig tilhold i tiden frem til 31. oktober 2018. Politiet gjennomfører begge ransakningene med det mål å sikre bevis og/eller beslaglegge gjenstander.»

