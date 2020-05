SV-NESTLEDER: Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

SV vil at staten skal kjøpe opp kriserammede bedrifter

SV vil at staten skal kunne kjøpe opp kriserammede bedrifter som rammes av lav oljepris, og holde dem i gang med nye grønne investeringer. – Helt feil, svarer Høyre.

– Krisen vi er i nå kan få fatale utfall for mange verft og industribedrifter. Da vil statlig overtagelse, og statlig eierskap, være en måte å redde selskap på og sikre at avgjørende kompetanse og folk ikke forsvinner ut av industrien, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Coronakrisen har ført til økonomisk nedgang. Oljeetterspørselen har stupt og dermed også oljeprisen. Når oljeindustrien rammes, rammes også verft og leverandørindustri på land.

Regjeringen har gått med på en skattepakke for å redde oljenæringen og bidra til å holde aktiviteten oppe. Men det ser altså ikke SV-nestlederen på som noen løsning.

– Å gjøre endringer i skattesystemet er veldig farlig, fordi det kan gjøre at oljerelaterte prosjekter som egentlig ikke er lønnsomme settes i gang. Problemet er at det kan være man senker terskelen, sier Fylkesnes.

– Det er to måter å sikre investering i et selskap på – det ene er å gjøre noe med skattesystemet, det andre er å gå inn med kapital på eiersiden for å hjelpe til og bidra over kneika.

– Kommer til å bli dyrt

Et av tiltakene SV ønsker seg, er altså et statlig fond som kan gå inn og kjøpe opp kriserammede bedrifter, som kanskje ikke klarer seg uten nye olje- og gassinvesteringer.

– Det ville være snakk om veldig store summer?

– Det kommer til å bli dyrt, men alternativet hvor nøkkelkompetanse forsvinner er dyrere. Vi må innse at det å legge om til et samfunn med en sterkere industri og sterkere næringer kommer også til å være en kjempestor investering, sier Fylkesnes.

På spørsmål om hva verft- og leverandørindustrien skal gjøre hvis oljeinvesteringen går ned, nevner han at SV vil foreslå å bruke penger på blant annet rask oppstart av flytende havvind, lav- og nullutslippsteknologi til hurtigbåter og ferger og satsing på karbonfangst- og lagring (CCS).

– Vi innser at oljeprisene ikke nødvendigvis kan komme tilbake på gammelt nivå, og det kan være ustabilt i en stund fremover. Vi må være villige til å starte omstillingsperioden av norsk industri, og da må også staten ta mer risiko og satse penger.

– Livsfarlig å se at viktige industrier dør

Fylkesnes sier oppkjøpsfondet SV ønsker seg i utgangspunktet er tiltenkt verft og industri, men også kan være aktuelt for å sikre annen kritisk infrastruktur og viktige selskaper.

– I utgangspunktet krymper norsk økonomi, og investeringene i olje og gass raser nedover. Så det er et enormt handlingsrom i norsk økonomi til å gjøre store investeringer. Det er investeringer vi uansett må gjøre hvis vi skal omstilles, men den omstillingen må komme raskere, sier han.

Han sier SV vil etablere omstillingspakker for grønn leverandørindustri der man satser på etterutdanning i stedet for permitteringer eller oppsigelser.

– Det er livsfarlig for Norge å se at så viktige industrier dør. Og da mener jeg vi må gjøre alt vi kan for å sørge for at de overlever, fordi vi kommer til å være helt avhengige av den kompetansen når vi skal satse videre, enten det er på CCS, grønn skipsfart eller hydrogendrevne båter.

Høyre: Fylkesnes tar helt feil

Høyres klima- og miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund mener Fylkesnes tar helt feil.

– Dersom Fylkesnes nå vil ut på et statlig oppkjøpsraid, er det grunn til å tvile på om han befinner seg i samme århundre som oss andre, skriver han i en e-post.

– Det er ikke riktig at forslagene i petroleumspakken bidrar til ulønnsomme investeringer. De prosjektene selskapene nå vurderer, trenger i snitt en pris på 20 dollar fatet for å være lønnsomme. Dette handler om ekte mennesker og ekte arbeidsplasser i den næringen som uten tvil er viktigst for Norge. Selvsagt bør vi stille opp med tiltak også for dem gjennom denne krisen, en krise som er helt utenfor selskapenes kontroll. Så er det viktig at tiltakene er målrettet, midlertidige og avgrenset.

UENIG: Høyres klima- og miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund mener Fylkesnes tar helt feil. Foto: Trond Solberg, VG

Han skriver at endringene regjeringen gjør i skattesystemet er helt nødvendige for å bevare arbeidsplasser og kompetanse i næringene.

– Dersom vi mister denne kompetansen vil det bli mye vanskeligere å gjennomføre den grønne omstillingen, nettopp fordi denne kompetansen er avgjørende for eksempel for utviklingen av havvind eller karbonfangst og lagring. Vi er alle utålmodige for dette, da kan vi ikke kvitte oss med de arbeidsplassene som gjør det mulig.

I tillegg mener han at Fylkenes «beleilig nok» har gått glipp av det regjeringen gjør for grønn omstilling i budsjettet. Han trekker blant annet frem at klimainvesteringsselskapet Nysnø får 300 millioner kroner ekstra, at kollektivtrafikken får 1,5 milliarder for å kompensere for tapte billettinntekter, at grønn skipsfart styrkes med 100 millioner for å bidra til at skip kan bruke null- og lavutslippsløsninger, og at fylkeskommunene får ekstra midler til å støtte opp om lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveisambandene.

– Det kommer også en grønn omstillingspakke for næringslivet. Der vil vi øke satsingen på forskning, utvikling og innovasjon og betydelig styrke Enova for å hjelpe industri og næringsliv med å bli mer klimavennlige, skriver han.

Publisert: 12.05.20 kl. 19:46

