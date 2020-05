SMITTESTOPP: Appen som skal gi informasjon om hvordan coronaviruset spres i befolkningen mangler fortsatt mange aktive brukere før den kan fungere som FHI vil. Foto: Stian Lysberg Solum

Smitteapp mangler over 1,3 millioner brukere for å nå FHIs mål

749.365 nordmenn er aktive brukere av Smittestopp-appen. Det er altfor lite til at appen skal være effektiv, ifølge målet Folkehelseinstituttet har satt seg.

Smittestopp-appen er laget av FHI for å kunne analysere hvordan grupper beveger seg i samfunnet. På sikt skal de som har lastet ned appen få et varsel om de har vært i nærkontakt med noen med påvist coronasmitte.

Men for at den virkelig skal være effektiv må minst 50 prosent av befolkningen over 16 år bruke den, har FHI-direktør Camilla Stoltenberg uttalt. Det tilsvarer 2,1 millioner aktive brukere.

De siste tallene fra FHI viser at litt over 1,5 millioner har lastet ned appen totalt, men at kun 749.365 av disse er aktive brukere. Det betyr at halvparten av de som har lastet den ned enten har slettet den igjen eller ikke bruker den aktivt.

Antall nedlastninger er også på en klar nedadgående kurve. Mens flere hundre tusen lastet ned appen de første dagene etter lansering, har tallet sunket til under 10.000 de fleste dagene siden da.

I tillegg har flere sluttet å bruke appen. Siden 28. april har rundt 60.000 personer lastet ned appen, men i samme tidsperiode har minst 150.000 sluttet å være aktive brukere.

– Fortsatt i starten

Likevel har ikke Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet, som er ansvarlige for appen, gitt opp at den skal fungere som planlagt.

– Vi er fortsatt helt i starten av en trinnvis innføring, validering har akkurat startet i tre kommuner og vi vil komme med mer informasjon og resultater underveis, noe vi håper vil motivere til økt bruk, skriver Knudsen i en e-post til VG.

Hun skriver også at appen vil kunne ha nytteverdi om de ikke når målet om 50 prosent av befolkningen, siden dataene fra de som allerede har tatt appen i bruk gir informasjon om kontaktmønstre.

På spørsmål om hva hun tror det kan komme av at 150.000 mennesker har sluttet å bruke appen siden slutten av april, viser Knudsen til en artikkel på FHIs nettsider der hun blant sier at det er et kjent problem at appen kan bruke mye strøm.

– Utviklerne har jobbet med å forbedre batteriforbruket. I mellomtiden håper jeg at det å ta med en ladekabel og å lade litt ekstra kan være en del av dugnaden, sier Knudsen i den artikkelen.

I tillegg påpeker hun at folk kan ha skrudd av sporingsfunksjonen, ved for eksempel å trykke nei til å dele data.

– På grunn av de svært strenge personverntiltaka vi har rundt appen blir data slettet dersom appen ikke rapporterer inn data innen 7 dager, sier hun.

Sensitive data

Flere har sagt at de ikke vil bruke appen siden den lagrer sensitive data.

– Er det forsvarlig å gjøre så store personverninngrep hvis appen er lite nyttig med dagens bruker-tall?

– Det er for tidlig å konkludere med nytteverdi når vi fortsatt så vidt er i gang med den første valideringen og vi enda ikke har startet med analyser, skriver Knudsen i FHI.

På spørsmål om hva det at 150.000 mennesker har sluttet å bruke appen sier om realismen i målet om å nå 2,1 millioner brukere, svarer Knudsen.

– Siden vi fortsatt er i en utprøvingsfase, er vi kjempefornøyd med at så mange har tatt den i bruk. Vi planlegger en nasjonal kampanje når varslingsfunksjonen fungerer over hele landet for å få flere brukere. Og jo flere, jo bedre. Det er for tidlig å si hva vi tenker om maks antall brukere, dette vil vi finne ut av de nærmeste månedene.

Én kommune over måltallet

Smittestopp-appen er utviklet av det statlige forskningselskapet Simula.

– Appen er lansert, og imponerende mange har lastet den ned og begynt den viktige innsamlingen av data som kan hjelpe oss å bekjempe pandemien, skriver selskapet i en kronikk i VG.

Hun understreker også at målet om 50 prosent ikke trenger å nås på nasjonalt nivå, men at appen vil være effektiv hvis for eksempel 50 prosent av befolkningen i en kommune bruker den. Hittil er det kun sørlandskommunen Bykle som har det, med 58 prosent.

Slik fungerer Smittestopp-appen Når man har lastet ned appen, samler den informasjon om hvor mobilen er ved hjelp av GPS og Bluetooth. Den samler også informasjon om hvilke andre mobiler som er i nærheten.

FHI lagrer data fra de siste 30 dager om brukerens bevegelsesmønster i en skyløsning, når appen lastes ned til en telefon. I skyen lagres også en oversikt over mobilens kontakt med andre mobiltelefoner som har lastet ned Smittestopp.

Det blir gjort automatisk registrering av enheter som er nære hverandre i tilstrekkelig tid til at smittefare kan oppstå. Det er kontakter nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter, som defineres som nærkontakt.

Hver enkelt bruker kan når som helst slette sine personopplysninger ved å bruke slettefunksjonaliteten i appen, samt slette selve appen. Brukerne kan også selv velge om de vil skru av og på loggefunksjoner midlertidig.

Når varslingsfunksjonen blir tatt i bruk, vil appbrukere som mottar et varsel, få oppgitt hvilken dato de var i kontakt med en smittet person. De får ikke vite hvem som er smittet, men det kan ikke utelukkes at den som mottar varselet likevel forstår hvem som er smittet ut fra opplysning om datoen for kontakt. Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer

Da appen først ble lansert, meldte mange av brukerne at appen slukte batteri. Etter at det vart gjort en oppdatering, skal appen nå ta mindre batteri enn tidligere.

Hvor godt personvernet til brukerne blir ivaretatt har også vært mye omdiskutert. Datatilsynet har åpnet kontrollsak å se nærmere på løsningene som er valgt for innsamling og lagring av personopplysninger.

Publisert: 07.05.20 kl. 15:08

